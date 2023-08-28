Роботино освобождено от оккупантов: ВСУ продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого, – Маляр

В Министерстве обороны Украины подтвердили освобождение населенного пункта Роботино в Запорожской области. Украинские военнослужащие закрепляются на занятых позициях и продолжают продвижение.

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В свою очередь российская оккупационная армия оказывают нашим военным яростное сопротивление. Об этом во время включения из Military Media Center заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление юго-восточнее Роботино Запорожской области. После освобождения этого населенного пункта ВСУ продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретуватого.

Также Маляр отметила, что российские захватчики пытаются оказывать яростное сопротивление. Враг бросает в бой огромные силы, чтобы сдержать дальнейшее продвижение украинских военнослужащих.

"Освобождено Роботино и дальше наши войска двигаются уже в юго-восточнее Роботино и южнее Новой Токмачки. Это направления Новоданиловки, Новопрокоповки и Новая Токмачка, Очеретоватое. Это направления, по которым продвигаются наши Вооруженные силы, несмотря на сумасшедшее сопротивление врага. Там сплошное заминирование, бетонные укрытия. Враг бросает на эти направления все свои силы и несет там огромные потери", – сказала Маляр.

Напомним, Силы обороны Украины в ходе наступательных операций добились тактически значимых успехов в западной части Запорожской области. Защитники продвигаются через наиболее сложную серию подготовленных оккупантами оборонительных позиций.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 47-й бригады Вооруженных сил Украины с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей на БМП "Брэдли".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе контрнаступления в южных регионах Украины наши защитники вынуждены преодолевать многоэшелонированную оборону российских оккупантов. На некоторых участках фронта военные насчитали до 10 тысяч минно-взрывных полей.