Россия развернула 'резервную армию', чтобы перекинуть дополнительные силы на юг Украины – ISW

Страна-агрессор Россия развернула элементы недавно созданной 25-й общевойсковой "резервной" армии, чтобы дать возможность частям, которые сейчас находятся в Луганской области, передислоцироваться на юг Украины. С помощью дополнительных сил оккупанты надеются сдержать украинское контрнаступление.

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Сформированная "резервная" армия заменит на Луганщине подразделения 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 90-й танковой дивизии, которые участвовали в провальной российской наступательной операции зимой 2023 года в Луганской области. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Указанные подразделения действовали без ротации на уровне бригад и полков, как и многие передовые российские подразделения на всем театре военных действий. Аналитики подчеркнули, что отсутствие оперативных резервов вынудило российское командование проводить дальнейшие передислокации и принимать трудные решения о том, каким участкам фронта отдать приоритет.

Командование страны-агрессора перебросило в Луганскую область элементы недавно сформированной и, вероятно, низкокачественной и недостаточно укомплектованной 25-й общевойсковой армии, чтобы высвободить относительно более эффективные подразделения для переброски на юг Украины.

По мнению аналитиков ISW, 25-я общевойсковая армия вряд ли будет столь же боеспособна, учитывая ее поспешное развертывание, раньше, чем сообщалось о предполагаемой дате развертывания в декабре 2023 года. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что минобороны сформировало "резервную армию", которая в середине мая 2023 начала набор личного состава с Дальнего Востока России.

Сообщается, что 25-я "резервная" армия будет состоять из 30 тыс. контрактников в двух мотострелковых дивизиях, а также неопределенного количества танковых и артиллерийских дивизионов. При этом начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские войска сформировали 25-ю общевойсковую армию в качестве "стратегического" резерва и не намерены приводить это соединение в боевую готовность раньше октября или ноября 2023 года.

Стоит отметить, что дополнительные российские передислокации и немедленное выделение оперативных резервов позволяют предположить, что краткосрочные потребности в подкреплениях препятствуют намеченным долгосрочным усилиям по восстановлению боеспособности армии страны-агрессора.

Напомним, воины Сил обороны Украины пытаются прорваться через главную линию обороны РФ на юго-востоке – они атакуют позиции оккупантов в районе населенного пункта Вербовое. Таким образом украинская армия планирует "поставить" в зону досягаемости своей артиллерии критически важные российские логистические линии в районе Токмака.

Ранее представитель национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что за 72 часа Силы обороны продвинулись вглубь позиций оккупантов на несколько километров между селами Роботино и Вербовое в Запорожской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что пока временно оккупированный Крым не будет освобожден, Украина не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику.