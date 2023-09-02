На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 32 единицы военной техники и 5 складов с боеприпасами врага

Силы обороны Украины на Таврическом направлении за последние сутки обезвредили 289 российских оккупантов, из которых 77 ликвидированы безвозвратно, еще 208 получили ранения, а 4 взяты в плен. Кроме того, были "демилитаризованы" 32 единицы военной техники противника.

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Об этом сообщил в Telegram бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что всего за сутки артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1349 огневых задач.

Военачальник уточнил, что среди уничтоженной техники противника: 4 танка, 10 ББМ, 7 артиллерийских систем и минометов, 1 ПВО, 1 БпЛА, 8 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники. Кроме того, было уничтожено 5 складов боеприпасов россиян.

Напомним, воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ с помощью дрона нанесли зрелищный удар по технике оккупантов. В результате захватчики потеряли очередной танк. На видео видно, как украинский дрон метко сбрасывает боеприпас прямо в люк танка, после чего вражескую бронемашину охватил огонь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что Силы обороны Украины ликвидировали на фронте очередную партию российских оккупантов. Среди "денацифицированных" захватчиков заметили по меньшей мере трех подполковников и четырех майоров.

– ВСУ продолжают наступательные операции на южном направлении, в то же время оккупанты пытаются разведать обстановку в этих районах, хотя из задач им не всегда удается вернуться. Так, на юге украинским защитникам удалось уничтожить 7 лодок российских диверсионно-разведывательных групп.