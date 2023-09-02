Украинские десантники уничтожили вражеский танк точным попаданием: видео

Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Вооруженных сил Украины с помощью дрона нанесли зрелищный удар по технике оккупантов. В результате захватчики потеряли очередной танк.

Видео дня

Видео удара было опубликовано 1 сентября на странице 25-й ОВДБр в Facebook. "Сичеславские операторы ударных БПЛА уничтожают вражескую технику. Хладнокровно и профессионально они попадают точно в цель, не оставляя ни малейшего шанса ни оккупантам, ни их железу", – говорится в публикации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца новости).

Видео показывает, как украинский дрон метко сбрасывает боеприпас прямо в люк танка. В результате вражеская бронемашина была охвачена огнем.

Также на опубликованных кадрах можно увидеть момент детонации БК оккупантов и мощный взрыв.

"Один подлет – одна цель. Это наше правило. Тщательное планирование операции и навыки операторов – залог успеха! Не отступим! Победим!" – отметили сечеславские десантники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошлые сутки оккупанты потеряли в Украине около 570 человек личного состава, а также 120 единиц техники и вооружения. В частности, были уничтожены 12 российских танков, 24 ББМ, 30 артсистем, 34 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

– Артиллеристы ВСУ на Бахмутском направлении уничтожили крупное скопление захватчиков. По врагу отработали из САУ 2С-1 "Гвоздика" и БМ-21 "Град".

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