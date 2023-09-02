Генштаб показал уничтожение большого количества оккупантов на Бахмутском направлении. Видео

Украинские артиллеристы из 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины удачно проредили ряды оккупантов. На Бахмутском направлении аэроразведка бригады обнаружила значительное скопление россиян, по которым отработали с САУ 2С-1 "Гвоздика" и БМ-21 "Град".

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Для большинства оккупантов эти "фейерверки" стали последними. Видео уничтожения врага показали в Генеральном штабе ВСУ.

В Генштабе отметили, что на Бахмутском направлении украинские Силы обороны продолжают продвигаться вперед, освобождая от оккупантов родную землю.

При этом захватчикам они наносят ощутимые потери.

"Бахмутское направление. Продвигаемся вперед. Работает артиллерия 22-й ОМБр. Аэроразведка обнаружила сосредоточение большого количества россиян. Точными выстрелами из САУ 2С-1 "Гвоздика" и залпом из БМ-21 "Град" большинство захватчиков было уничтожено", – отмечено в сообщении Генштаба.

Напомним, ранее в ГУР МОУ показали, как разведчики и спецназовцы уничтожили вражеские "Купол" и "Бук" в Луганской области. Захватчики пытались передвигаться по грунтовым дорогам вблизи оккупированного Сватово, чтобы остаться незамеченными, однако этот план не сработал.

Также сообщалось, что накануне Силы обороны "отминусовали" 570 оккупантов и уничтожили 30 артсистем врага. Безвозвратные потери РФ в войне против Украины к утру 2 сентября превысили 264 тысячи человек.