Жестокий путь вперед: на юге ВСУ используют тактику малых штурмовых групп – NYT

На юге Украины Вооруженные силы Украины в контрнаступлении используют тактику малых штурмовых групп по 8-10 солдат. Каждой из таких групп поручено атаковать траншеи, полосу деревьев или даже дом.

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Об этом говорится в материале The New York Times. Продолжающаяся кампания по прорыву сильно укреплённых российских линий проводится на многих территориях и во многих формах боевых действий, с артиллерийскими дуэлями и ударами беспилотников по всей ширине фронта на юге Украины.

Но движущей силой этих усилий являются сотни небольших штурмовых групп. Именно благодаря такому тактическому подходу были освобождены Урожайное Донецкой области и Работино в Запорожской. Отмечается, что украинская сторона на фронте продвигается медленно, но успешно.

Любое здание, которое удается освободить таким группам – лишь пятнышко на карте, но оно может являться опорным пунктом для врага.

"Это трудный способ вести войну - село за селом, дом за домом – без гарантии успеха. Однако, будучи взяты и захвачены, уцелевшие российские укрепления служат украинцам базой для планирования своего следующего шага", – говорится в материале.

Отмечается, что деоккупация Урожайного и Работино подтвердили то, что защитники прорвали первую линию обороны РФ.

Но украинским защитникам еще предстоит пройти около 97 километров трудной дороги, прежде чем они смогут достичь побережья Азовского моря, и на их пути будет еще, по крайней мере, одна хорошо укрепленная российская оборонная линия.

Российские оккупанты оказывают яростное сопротивление. Российские позиции укреплены минными полями и траншеями. Именно поэтому ВСУ и вынуждены бороться за каждый дом.

Напомним, воины Сил обороны Украины пытаются прорваться через главную линию обороны РФ на юго-востоке – они атакуют позиции оккупантов в районе населенного пункта Вербовое. Таким образом украинская армия планирует "поставить" в зону досягаемости своей артиллерии критически важные российские логистические линии в районе Токмака.

Ранее представитель национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что за 72 часа Силы обороны продвинулись вглубь позиций оккупантов на несколько километров между селами Работино и Вербовое в Запорожской области.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины 31 августа продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом в Донецкой области и на западе Запорожской области, продвинувшись на обоих участках фронта. Тем временем в стране-агрессоре РФ принялись задерживать блогеров, которые раскритиковали минобороны за провалы российской армии в войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что пока временно оккупированный Крым не будет освобожден, Украина не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику.