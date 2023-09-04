Украинские воины прорвали главную линию обороны российской армии в Запорожской области: нас может ждать волна жестов доброй воли

За последние несколько дней Силы обороны Украины добились заметного прогресса в наступлении на южном направлении. Судя по спутниковым картам и сообщениям с мест, прорыв первых позиций главного рубежа российской обороны – так называемой "линии Суровикина" – произошел уже на двух участках. В настоящее время украинские войска, вклинившиеся в российские оборонные порядки по линии Орехов-Токмак, расширяют полосу наступления, атакуя в направлении Вербового и в обход села Новопрокоповка.

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Характер боевых действий на этом участке изменился после того, как СОУ удалось пройти так называемую зону обеспечения с колоссальной плотностью минирования. По некоторым оценкам она составляла до 40 тысяч мин на квадратный километр.

СОУ перешли к штурму "линии Суровикина" после освобождения села Роботино – одного из главных укрепленных районов окупантов на мелитопольском направлении. В 20 км от которого лежит город Токмак, освобождение которого открывает путь на Мелитополь, что позволит полностью разсечь южную группировку войск РФ и перерезать сухопутный мост с оккупированным Крымом.

Что касается "линии Суровикина", то информация о возведении комплекса оборонных укреплений, расположенных в Запорожской области протяженностью 120 км, появилась в СМИ еще в ноябре прошлого года. Это главная линия обороны РФ на юге, состоящая из плотных фортификационных сооружений, противотанковых заграждений (так называемые "зубы дракона"), траншей, минных полей, колючей проволоки и огневых позиций.

О том, какого прогресса в своем контрнаступлении достигли Силы обороны Украины в Запорожской области OBOZREVATEL, в эксклюзивном интервью рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

– Александр, за последние дни даже западные военные эксперты признали, что СОУ значительно увеличили темп своего продвижения в Запорожской области и прорвали "линию Суровикина", которую россияне создавали несколько месяцев и которая, по их словам, была почти неприступной.

– Да, именно на эту оборонительную линию российские оккупационные войска возлагали большие надежды. Она находится на первом рубеже второй – основной линии обороны россиян на юге, а именно у села Вербовое. СОУ действительно прорвали этот рубеж и продвигаются к Новопрокоповке и Вербовому, то есть в глубь плацдарма врага, который он создал после побега из Роботиного.

Что касается "линии Суровикина", то нам важна ее глубина, потому что сейчас СОУ наступают не широким фронтом, а именно прорывают их рубежи на отдельных участках. К примеру, у Вербового ее протяженность составляет около 2 км. В то же время эти оборонные районы неоднородны, а потому их можно обойти несколькими направлениями. Село Новопрокоповка – там несколько иная ситуация, ведь плотность оборонительных линий значительно больше.

Если сравнивать эту линию обороны с первой, которую украинские воины уже преодолели, то они имеют разную специфику. Так, первая линия обороны россиян – сплошные минные поля, это уже вторая линия обороны – плотные противотанковые сооружения и значительная механизированная составляющая, то есть большое количество танков, БТР, БМП и артиллерии. Поэтому раньше нужно было решать проблемы с минами, а теперь с "железом" оккупантов.

Кстати, воины СОУ уже начали этот процесс. Так, в августе установлен абсолютный рекорд количества уничтоженной русской артиллерии – 691 единица. Это превышает возможности российского ВПК компенсировать их. Также в августе был второй показатель за весь период полномасштабной войны по уничтожению вражеского автотранспорта – 685. Больше было сожжено только в марте 2022 года, когда логистические колонны РОВ уничтожались в режиме нон-стоп – 865.

– Россия опрокидывает на юг Украины подразделения из Луганской и Херсонской областей, заменяя их менее эффективными, констатируют эксперты американского Института изучения войны. Как вы прокомментируете такое развитие событий?

– Россияне уже давно начали парад ошибок на фронте. Они активно сжигали свои резервы второй линии, пытаясь удержать первую линию обороны, призванную только затормозить и истощить наступающие силы. По каким-то причинам они это делали – не совсем понятно, но это их дела. Таким образом, они просто истощили свои стратегические ресурсы.

В настоящее же время, в северо-восточном секторе села Новопрокоповка свою боеспособность потеряли подразделения 210 МСП, удерживавшие там господствующие высоты. Ранее в районе села Ильченково подразделения 291 МСП, в связи с утратой боеспособности, также были отведены. Что самое интересное, возле Ильченкова находится последняя господствующая высот в этом районе, взятие которой дает огневой контроль за логистикой врага.

В настоящее время ресурсы второй линии обороны уже не могут сдержать СОУ, поэтому оккупанты вынуждены перебрасывать свои войска в Запорожскую область из других плацдармов. Преимущественно это десантные войска, которые можно быстро переместить с одного участка на другой, пока не произошел прорыв. Но, кажется, такие шаги им не очень помогут. Россиянам уже очень тяжело удержать вторую линию. На сегодняшний день прорыв Сил обороны Украины на запорожском направлении вполне реален.

– Если это произойдет, чего ждать?

– Скажу так, после того, как будут уволены: Новопрокоповка, Ильченково, Сладкая Балка и Вербовое – у российских оккупационных войск все очень быстро развалится на этом направлении. Нас может ждать волна жестов доброй воли, ведь у россиян третья линия обороны – тыловая, без особой защиты. Я думаю, к концу сентября мы сможем выйти на Токмак, обойти его или войти в город, а уже в октябре направить свои усилия на освобождение Мелитополя.

Токмак – стратегический транспортный узел, после освобождения которого можно двигаться в нескольких направлениях. Это реальное развитие событий. И все же, что задумал украинский Генштаб, будет понятно со временем.

– Россия пыталась отвлечь часть украинских сил от контрнаступления на юге на свое наступление на Купянск. Несколько месяцев назад объявив о большом наступлении на Лимано-Купянской оси и угрожая превратить Купянск во второй Бахмут, кажется, россияне не смогли достичь поставленной цели.

– Теперь, когда тяжелый барьер минных полей преодолен, россияне вынуждены начать маневры, а украинцы вернулись в свои танки и другую бронетехнику. Ввиду сложной ситуации российское оккупационное командование перебрасывает на юг войска уже непосредственно и с купянского направления.

Так, на днях были подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии были перекинуты на усиление российских позиций в Запорожской области. Эта передислокация еще больше приведет к деградации наступающих сил противника на Лимано-Купянской оси. Вообще их наступление в этом районе изначально было обречено. Ведь делать это силами, способными, максимум обороняться, очень сложно. Теперь же наиболее приспособленные для наступления подразделения перебросили на юг, где оборона врага просто разваливается. Кажется, это уже просто без выхода какого-то. Так или иначе, но сегодня можно сказать то, что россияне так "успешно" наступали на Купянск, что кое-где начали отступать. Потенциально захватить этот город у них уже сил нет.

– США могут отправить в Украину боеприпасы с обедненным ураном. Такие снаряды могут быть предназначены для американских танков Abrams, которые, по информации Reuters, должны быть доставлены в Украину в ближайшие недели. Как вы прокомментируете данную новость?

– Да, именно такие снаряды используются танками Abrams. Обеденный уран используется в боеприпасах, поскольку его чрезвычайная плотность дает снарядам возможность легко пробивать броню. На сегодняшний день у россиян нет танков, защита которых была бы эффективной от такого вида оружия. Даже Т-90 "Прорыв" после попадания такого снаряда в 99 процентах случаях будет полностью уничтожен. Это из положительного. Негатив же состоит в том, что эта техника до нас еще не дошла и когда произойдет это событие, пока неизвестно. Есть большие сомнения, что Abrams примут участие в нынешнем контрнаступлении. Больше всего они будут готовы уже в следующем году.