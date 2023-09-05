ВСУ добились успехов в направлении Новопрокоповки на южном фронте – Генштаб

Силы обороны Украины имеют успехи в контрнаступательных действиях на южной части фронта. Российских оккупантов удалось оттеснить в Запорожской области на направлении Работино – Новопрокоповка.

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Постепенное продвижение наших защитников 5 сентября подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Представителя ГШ ВСУ Павла Ковальчука процитировал Military Media Center.

Военный отметил: наши воины продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

"В направлении Работино – Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал спикер.

В сводке о ситуации на передовой, опубликованной утром во вторник, 5 сентября, Генштаб заявил, что Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Более детально о том, что происходит на фронте, читайте в официальной информации от ГШ ВСУ по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны сообщил, что легкая пехота украинских подразделений продвинулась к позициям за противотанковыми рвами и "зубами дракона", которые составляют нынешний оборонительный рубеж оккупантов в западной части Запорожской области.

– Западные аналитики показали карты вражеских укреплений, через которые приходится прорываться защитникам Украины.

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