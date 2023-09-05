За сутки на фронте произошло 29 боевых столкновений, ВСУ поразили четыре пункта управления врага – Генштаб

На украинском фронте накануне произошло 29 боевых столкновений, во время которых Силы обороны на одних направлениях отбивали вражеские атаки, а на других продолжили ведение наступательной операции, закрепляясь на достигнутых рубежах. По оккупантам были нанесены удары, в результате которых поражен ряд их командных пунктов, скоплений живой силы и техники.

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Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ на 5 сентября. Там подчеркнули, что на 559-е сутки полномасштабного вторжения страна-агрессор РФ продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, используя тактику террора, нанося удары и обстрелы военных и гражданских объектов.

Так, в течение 4 сентября российские войска нанесли шесть ракетных и 76 авиационных ударов, совершили 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате этих террористических атак есть погибшие и раненные среди мирного населения, а разрушения в очередной раз получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

По данным Генштаба ВСУ, сейчас на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Бучки, Карповичи, Прогресс Черниговской области; Дружба, Сытное, Новая Гута, Ромашково, Бугор, Малушино – Сумской; Уды, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Огурцово, Ольховатка и Терновая – Харьковской.

На Купянском направлении оккупанты нанесли авиаудар в районе Бударок Харьковской области. Артиллерийским их обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Фиголовка, Берестово, Двуречная, Кондрашовка, Синьковка, Песчаное, Кисловка на Харьковщине.

На Лиманском направлении войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки. Вместе с тем они ударили из авиации возле Белогоровки, Ямполевки, Спорного на Донбассе. Артиллерийским обстрелам от них, среди прочих, подверглись Невское, Белогоровка на Луганщине; Спорное, Раздолевка, Серебрянка, Верхнекаменское, Веселое, Переездное на Донетчине.

На Бахмутском направлении наши защитники продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах. Успешно отразили атаки российских войск севернее Клещиевки. Оккупанты же нанесли авиаудар возле Ивановского, а из артиллерии обстреляли в частности Миньковку, Васюковку, Богдановку, Часов Яр, Белую Гору, Северное, Дружбу, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики нанесли авиаудар в районе Авдеевки. Они продолжают вести артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, в частности, Александропилю, Новокалиновому, Керамику, Авдеевке, Северному, Невельскому, Первомайскому на Донетчине.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар у Красногоровки, также обстрелял ее из артиллерии, как и Марьинку, Максимилиановку, Острое, Новомихайловку в Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты ударили авиацией по районам Угледара, Водяного, Пречистовки, Золотой Нивы, Урожайного. Более чем по 10 населенным пунктам нанесли артиллерийские обстрелы.

На Запорожском направлении захватчики с авиации ударили возле Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова, Преображенки, Роботино, Степногорска Запорожской области. Вражеским артобстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Ольговское, Зализничное, Малая Токмачка, Роботино, Щербаки, Каменское.

На Херсонском направлении войска РФ нанесли авиаудары в районах Тягинки, Молодежного, их артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ольговка, Бургунка.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два – по зенитно-ракетным комплексам ВС РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и четыре пункта управления врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВСУ развенчали миф о второй линии обороны оккупантов на юге. В частности, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун указал, что по сравнению с первой там меньше плотность минных полей, однако их количество также велико, а еще она может содержать лабиринты.

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