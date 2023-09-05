'Могли создать сеть лабиринтов': в ВСУ развенчали миф о второй линии обороны оккупантов на юге

Российские оккупанты могли создать целую сеть лабиринтов на своей второй линии обороны на юге Украины. Для этого у врага было достаточно времени – больше года.

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Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире информационного телемарафона в понедельник, 4 сентября. По его словам, нельзя думать, что вторая линия обороны захватчиков намного слабее, чем первая.

Там меньше плотность минных полей, однако их количество также велико, сказал Штупун. Кроме того, вторая оборонная линия армии врага может содержать лабиринты.

"Единственное, что может нам сыграть на руку, это то, что траншеи, окопы и перекрытия не такие прочные", – добавил он.

На вопрос о том, действительно ли оккупанты построили там целые тоннели и "подземные города", как говорят некоторые военные эксперты, Штупун сказал, что не имеет такой информации.

"У россиян было больше года времени, чтобы окопаться, поэтому я думаю, что лабиринты там существуют", – добавил военный.

3 сентября Штупун подтвердил, что Силы обороны Украины прорвали первую линию обороны российских войск на Запорожском направлении. Теперь у наших воинов появились возможности для маневров техникой и войсками.

По его словам, на первой линии оккупанты удерживали около 60% ресурсов, она была особенно сильно заминирована, там применялось значительное количество противотанкового вооружения, последующие же линии не столь прочны в инженерном плане.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сказал, что РФ потратила 60% своего времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% на вторую и третью. Москва не ожидала, что украинские войска пройдут.

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