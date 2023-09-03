В ВСУ рассказали, как прорвали первую линию обороны оккупантов на юге и что это даст

Силы обороны Украины прорвали первую линию обороны российских войск на Запорожье. Теперь у защитников появились возможности для маневров техникой и войсками.

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На первой линии оккупанты удерживали около 60% ресурсов, она была особенно сильно заминирована, там применялось значительное количество противотанкового вооружения, последующие же линии не столь прочны в инженерном плане. Об этом заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в комментарии "Общественному".

"Враг распределил ресурсы. Если считать три линии за 100%, то это 60-20-20. То есть первая линия обороны была плотно заминирована, бетонные укрепления, большое количество противотанкового вооружения. Вторую линию также нельзя сбрасывать и говорить, что она какая-то не такая. Здесь также есть укрепления достаточно мощные, достаточно грамотно построенные, но здесь у нас уже появилась возможность маневрировать техникой и войсками", – подчеркнул Штупун.

Он добавил, что укрепления, ожидающие украинских воинов впереди, несколько слабее в инженерном плане.

"Также есть минные поля, где-то меньше, чем это было на первой линии обороны, но не надо думать, что их легко будет взять. На второй линии обороны минных полей меньше", — отметил спикер.

Одной из трудностей, с которыми столкнулись украинские воины во время прохождения первой линии обороны оккупантов в Запорожской области, было то, что разминирование приходилось проводить вручную. Как только там появлялась какая-нибудь техника, захватчики открывали по ней огонь и пытались уничтожить. Потому возможности задействовать технику в разминировании не было.

Вместо этого вторую линию Силы обороны, по словам Штупуна, рассчитывают разминировать комплексно.

"Мы уже можем прикрывать свою пехоту. На первой линии обороны мы пробивали какой-то узкий путь, и техника, пехота не могла идти ни влево, ни вправо, потому что было плотное заминирование. Здесь мы вышли на территорию, по которой мы можем маневрировать, и противник также должен будет как-то действовать", – отметил он.

Также спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления спрогнозировал, что недавние успехи позволят задействовать в местах прорыва большие силы.

"И надеюсь, что успешно будем продвигаться, но это зависит от многих обстоятельств, от количества боеприпасов, от того, как будет действовать враг. Но надеюсь, что мы будем успешно продвигаться в сторону Азовского побережья", — отметил он.

Впрочем, на прорыв первой линии обороны оккупантов реагирует и враг. В настоящее время россияне активно подтягивают резервы и привлекают к обороне десантные подразделения, что свидетельствует о проблемах, которые возникли у захватчиков. Параллельно они пробуют усилить укрепления.

"Враг действует, враг продолжает закапываться, враг подтягивает резервы. Ну какого уж качества эти резервы, уже немного меньше. Но сейчас враг начал использовать в обороне десантные подразделения, что в принципе им не свойственно. Потому что, как говорят россияне, это их элита считается, поэтому если они уже используют свою так называемую элиту в оборонных боях, то что-то у них уже не так", – отметил Штупун.

Также он рассказал, что активные боевые действия сейчас ведутся также в районе Марьинки.

"Позавчера враг пытался вести наступательные действия в Марьинке в лоб, но ничего у него не получилось. Сейчас враг пытается севернее и южнее прорваться. Это у нас Новомихайловка и Красногоровка, также активные боевые действия продолжаются в районе Работино", – очертил ситуацию Штупун.

Спикер также отметил, что украинские военные закрепляются в направлении Вербового, где они "имели определенные успехи".

В настоящее время идет подготовка к дальнейшим действиям на этом участке фронта.

"Введем достаточно мощную контрбатарейную борьбу, то есть пытаемся уничтожить артиллерию противника, нарушить его логистику, продолжается системное уничтожение полевых складов и вообще складов боеприпасов разного уровня: ротного, батальонного и так далее", – сказал спикер.

Напомним, ранее прогнозы по контрнаступлению Сил обороны Украины дал британский генерал Ричард Берронс, ранее командовавший Объединенными силами королевства. По его мнению, украинским воинам, чтобы выйти к Азовскому морю, необходимо пройти еще три линии обороны оккупантов.

Берронс убежден, что в ходе текущего контрнаступления ВСУ не вытеснят войска РФ, им это, мол, может удасться минимум через два года.