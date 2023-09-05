оккупанты боятся 'обвала фронта': эксперт объяснил, что происходит на Бахмутском направлении. Карта

Давление Вооруженных сил Украины на российские позиции в Бахмуте заставляет страну-агрессора РФ перебрасывать на этот участок силы с других направлений фронта. Город-крепость в Донецкой области остается тем местом, где враг продолжает вкладывать все больше и больше резервов.

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На это указал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире "Эспрессо". По его словам, оккупанты сейчас боятся "обвала фронта".

"Активные действия украинских подразделений на юге заставляют россиян постоянно перебрасывать резервы на Бахмутское направление. Замысел украинского военного руководства состоит в том, чтобы постоянно давить на россиян здесь, что сделает невозможным развитие их наступательных действий. В частности, на Лимано-Купянском направлении", – пояснил он.

Военный эксперт говорит, что ВСУ продолжают трудную и методическую работу по перемалыванию российских резервов на Бахмутщине. Захватчики уже долгое время вынуждены перебрасывать туда силы и резервы, чтобы удержать свои позиции в самом Бахмуте.

"Поскольку обвал фронта на этом направлении может привести к еще большему отступлению российской армии. Поэтому они постоянно насыщают этот участок резервами", – пояснил Рябых.

Он добавил, что в последние недели не было информации о больших продвижениях наших подразделений под Бахмутом. Однако Силы обороны осуществляют трудную и методическую работу и занимают более выгодные позиции для дальнейшего продвижения.

"ВСУ ежедневно перемалывают резервы, которые Россия перебросила и продолжает перебрасывать на Бахмутское направление", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе на Бахмутском направлении ВСУ освободили еще 3 кв. км территории. Успехи у наших воинов были в районе Клищиевки. Враг же ведет оборонительные действия с целью сдерживания продвижения украинских войск и безуспешно предпринимает попытки восстановить утраченное положение вблизи этого населенного пункта.

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