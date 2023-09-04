ВСУ на прошлой неделе освободили 3 кв. км под Бахмутом и имеют успехи на Мелитопольском направлении, – Маляр

Контрнаступательные действия Сил обороны Украины продолжаются. В течение прошлой недели (28 августа – 3 сентября) успехи были на юге и востоке, в частности, на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. На своем канале в Telegram утром в понедельник, 4 сентября, она опубликовала короткую сводку о ситуации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Восточная часть фронта

На Купянском направлении противник совершает большое количество обстрелов украинской территории, пытается атаковать защитников страны. Наши Силы обороны отбивают по несколько вражеских атак за день и не дают ВС РФ продвигаться вперед.

На Лиманском направлении оккупанты ведут безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки, Белогоровки Луганской области, продолжают перегруппировку войск.

На Бахмутском направлении противник ведет оборонные действия с целью сдерживания продвижения украинских войск и безуспешно предпринимает попытки восстановить утраченное положение вблизи Клещиевки, Курдюмовки, Озаряновки Донецкой области.

По словам Маляр, в районе Клищиевки есть определенные успехи. В общей сложности освобождены под Бахмутом 47 кв.км, за прошедшую неделю освобожденная площадь увеличена на 3 кв.км.

На Авдеевском, Марьинском направлениях российские захватчики сосредотачивали основные усилия на наступлении с целью улучшения тактического положения. Враг пытается атаковать в районах населенных пунктов Северное, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области.

Южная часть фронта

На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ в обороне. Оккупанты ведут обстрелы позиций наших подразделений и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, активно применяя дроны-камикадзе Lancet.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Были успехи в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки. Маляр отметила, что ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

Также она указала, что враг на юге несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.

В эфире "Єдиних новин" утром 4 сентября заместитель министра обороны сказала, что основным направлением наступления российских захватчиков остается восток Украины. С разной степенью интенсивности, но постоянно враг пытается наступать на Лиманском, Купянском, Марьинском и Авдеевском направлениях.

Что касается Бахмута, то основные бои сейчас идут на флангах вокруг города. В целом на востоке количество вражеских обстрелов за неделю оценивается в районе 8000 (примерно 400 000 боеприпасов).

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о 30 боевых столкновениях за минувшие сутки (3 сентября).

– Наши воины отразили наступления оккупантов в районе Авдеевки, Марьинки на Донетчине и Приютного на Запорожье. Свежую сводку о ситуации на фронте от ГШ ВСУ можно почитать по ссылке.

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