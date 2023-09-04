ВСУ дали отпор врагу в районе Приютного на Запорожье, за сутки на фронте произошло 30 боевых столкновений - Генштаб

В течении прошедших суток на украинском фронте произошло 30 боевых столкновений. Защитники отразили наступления оккупантов в районе Авдеевки, Марьинки на Донетчине и Приютного на Запорожье.

Видео дня

В то же время наши воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы. О последних новостях с фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 4 сентября.

Сегодня ночью РФ атаковала Украину иранскими дронами Shahed-136/131. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Накануне же враг нанес один ракетный и 78 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг нанес авиаудар в районе Стрелечья на Харьковщине. Также совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Гремяч, Блешня Черниговской области, Ворожба, Мезеновка, Кондратовка, Уланово – Сумской; Уды, Волчанск, Ольховатка, Гатище, Бударки, Нескучное – Харьковской.

На Купянском направлении российским обстрелам подверглись Тополи, Дворичанское, Берестово, Колодязное, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты ударили с авиации в районах Чернещины на Харьковщине, Белогоровки на Луганщине и Спорного, Веселого на Донетчине. Вражеским артобстрелам, среди прочих, подверглись Невское, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка – Донецкой.

На Бахмутском направлении агрессор нанес авиаудары в районах Богдановки, Клещиевки, Белой Горы, Озаряновки, Курдюмовки, Северного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам от него подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Тихоновка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Северное, Железное, Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Также продолжили наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Донетчины, в частности Невельскому, Карловке, Авдеевке, Тоненькому, Первомайскому, Северному, Новокалиново.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг же из артиллерии бил по Красногоровке, Марьинке, Георгиевке, Победе, Новомихайловке, Екатериновке Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики из артиллерии обстреляли более 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Водяное, Пречистовку, Золотую Ниву, Благодатное, Урожайное на Донетчине.

На Запорожском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области. В то же время нанесла авиаудары возле Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботино. А из артиллерии обстреляла более 15 н. п., среди которых Левадное, Малиновка, Красное, Волшебное, Пятихатки, Гуляйпольское, Орехов, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиаудары в районах Антоновки, Николаевки и Ольговки. Артиллерийским и минометным обстрелам от него подверглись Никольское, Дмитровка, Николаевка, Белозерка и Херсон.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять – по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и ЗРК оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября Силы обороны Украины продолжили контрнаступательные операции и продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области. Также они совершали операции на левом берегу реки Днепр в оккупированной части Херсонщины, на что жаловались захватчики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!