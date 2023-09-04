Оккупанты атаковали Одесщину ударными БПЛА: первые подробности

Войска страны-агрессора России ночью 4 сентября устроили массированную атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" по Одесской области Украины. Ударные БПЛА враг запускал волнами, направляя их преимущественно в сторону Измаила и Килии.

Видео дня

Предупреждение выпустили в Воздушных силах ВСУ. А о деталях атаки рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Отметим, что воздушная тревога охватила Одесскую и соседние области около 02:00 понедельника. Тогда фиксировался пролет группы вражеских беспилотников, в частности в сторону Измаильского района. В регионе уже работали силы ПВО.

По данным Воздушных сил ВСУ, дроны летели из акватории Черного моря. Атаку оккупанты осуществляли волнами.

Ближе к четырем утра Кипер подчеркнул, что уже почти два часа враг направляет "Шахеды" на юг области – Измаильский район – ударными беспилотниками. Позже группа БПЛА фиксировалась и в Килийском районе.

"Еще раз прошу жителей и гостей быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Это вопрос вашей жизни и здоровья! Наши ребята работают. Не снимайте и не выкладывайте их работу. Должны заботиться друг о друге", – призвал он.

Местные Telegram-каналы извещали о взрывах в регионе. Атака продолжалась и после пяти утра. Тогда было сообщение о якобы прилете "Шахеда" российских оккупантов на территории Румынии, граничащей с Одесской областью Украины.

"Отбой угрозы ударных БПЛА в Одесской области. Напоминаем! Не публикуйте работу ПВО! Официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована после обобщения данных", – отметили в ВС ВСУ в 05:38.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ночью, 3 сентября, Россия атаковала Одесщину 25 дронами-камикадзе Shahed-136/131. Из них 22 ударных БПЛА силы ПВО уничтожили, в то же время был и прилет по портовой инфраструктуре, приведший к пожару и двум пострадавшим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!