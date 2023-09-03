Оккупанты ночью атаковали Одесщину 25 'Шахедами': силы ПВО уничтожили 22 дрона, есть прилет

Силы противовоздушной обороны Украины ночью 3 сентября отразили массированную атаку РФ дронами-камикадзе по Одесской области. В небе над регионом были уничтожены 22 из 25 "Шахедов".

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Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. Известно, что часть вражеских БПЛА попала в прифронтовую инфраструктуру.

Отмечается, что в ночь на воскресенье российские оккупанты совершили несколько волн атак ударными БПЛА Shahed-136/131. Дроны летели с южного и юго-восточного направления (крымский мыс Чауда и российский город Приморско-Ахтарск).

В целом были зафиксированы пуски 25 ударных беспилотников, которые атаковали южные районы Одесщины.

"22 из них уничтожены силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины. Держим небо! Итого – к победе!" – подчеркнули в ВС ВСУ.

По словам главы общественного совета при Одесской ОВА Сергея Братчука, к сожалению, зафиксировано попадание БПЛА в припортовую инфраструктуру Одесщины, в результате чего возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Предварительно известно о двух пострадавших гражданских, которым оказана медицинская помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, массированно ударными беспилотниками Россия атаковала юг Одесской области ночью 23 августа. Тогда силам ПВО удалось уничтожить девять Shahed-136/131, но было также попадание по производственно-перегрузочным комплексам.

Ночью 25 августа страна-агрессор атаковала Украину четырьмя ракетами разных типов и дроном-камикадзе Shahed, в частности, в который раз пытаясь поразить ими портовую инфраструктуру Одесщины. Защитники нашего неба этого не допустили, сбив все пять вражеских целей.

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