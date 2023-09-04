Российские 'Шахеды' во время атаки на Украину упали и сдетонировали на территории Румынии: в минобороны страны отреагировали. Фото

Ночью 4 сентября во время массированной атаки дронами по Одесской области часть БПЛА упали и сдетонировали на территории Румынии.

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Российские "Шахеды" залетели на территориюю Румынии во время атаки в районе Измаильского порта. Об этом в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации Государственной пограничной службы Украины, во время массированной атаки России в ночь на 4 сентября в районе Измаильского порта российские ударные дроны-камикадзе упали и сдетонировали на территории Румынии.

Спикер МИД Украины подчеркнул, что это является очередным подтверждением того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО.

"Призываем партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств", – заявил Николенко.

В Министерстве обороны Румынии отреагировали на ночную атаку российских террористов по портовой инфраструктуре в Одесской области. В ведомстве заявили, что решительно осуждают нападения на украинские объекты гражданской инфраструктуры, считая их неоправданными и нарушающими все международные гуманитарные правила.

Также в минобороны Румынии заявили, что ответственные структуры в режиме реального времени отслеживали ситуацию, сложившуюся в результате атак российских беспилотников на инфраструктуру морского порта Рени. При этом добавили, что атаки РФ якобы не представляли какой-либо прямой военной угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии. Однако атаки вблизи порта Измаила в министерстве обороны Румынии не комментировали.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, во время террористических атак на украинскую портовую инфраструктуру, целью которых является создание продовольственного кризиса в мире, российские дроны и ракеты угрожают жителям других государств. В своем Telegram он подчеркнул, что остановить российский террор можно только общими усилиями.

Ермак подчеркнул, что россияне не должны получать западные компоненты для производства ракет и дронов через третьи страны, а санкции против РФ должны стать более жесткими. Также глава ОП призвал партнеров предоставить Украине больше систем противовоздушной и противоракетной обороны.

"Дополнительное вооружение и дальнобойные ракеты для Украины – это ускорение деоккупации наших территорий. Россия должна быть разгромлена на поле боя. Мы должны сделать так, чтобы это государство потеряло любой потенциал для ведения боевых действий на годы. Это возможно, если разбить их армию и лишить их ВПК возможностей производить вооружение. Только так сможем остановить безумную диктатуру, представляющую угрозу для всех", – заявил Ермак.

Напомним, войска страны-агрессора России ночью 4 сентября устроили массированную атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" по югу Одесской области Украины. Силы ПВО сбили около 17 ударных БПЛА, но были и попадания в гражданскую инфраструктуру.

Накануне ночью, 3 сентября, Россия атаковала Одесщину 25 дронами-камикадзе Shahed-136/131. Из них 22 ударных БПЛА силы ПВО уничтожили, в то же время был и прилет по портовой инфраструктуре, приведший к пожару и двум пострадавшим.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получит антидроновые системы Slinger производства австралийской компании Electro Optic Systems. Они способны сбивать вертолеты и "Шахеды". Это будет способствовать удовлетворению важнейших потребностей безопасности и обороны.

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