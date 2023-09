ВСУ продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожья, проводят операции на левобережье Херсонщины – ISW

Силы обороны Украины 3 сентября продолжили контрнаступательные операции и продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области. Также они осуществляют операции на левом (восточном) берегу реки Днепр в оккупированной части Херсонщины.

На последнее очень жалуются захватчики, потому что им приходится "отбиваться" только силами "мобиков". Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы вели наступательные действия на Мелитопольском направлении фронта (запад Запорожской области).

Официальный представитель Тавричесской группы войск Александр Штупун заявил, что украинские Силы обороны достигли неопределенных успехов в направлении Вербового на Запорожье.

По словам аналитиков, кадры с геопривязкой, опубликованные 2 и 3 сентября, показывают, что ВСУ контролируют южную Клищевку на Бахмутском направлении.

Тем временем ряд российских источников жаловался, что украинские силы продолжают действовать на оккупированной части Херсонщины. Еще начиная с 30 августа блогеры РФ постоянно заявляли, что ВСУ сохраняют позиции на левом берегу Днепра к северо-западу от Подстепного и в районе Антоновского моста.

Один из них говорил, что украинским военным удалось перебросить припасы и личный состав на позиции на левом берегу за последнюю неделю. А другой указал, что после отбытия неустановленных подразделений российских десантников в Запорожскую область, "оборонятся" от ВСУ на Херсонском направлении приходиться отрядам "мобиков" и "добровольцев".

В ISW предположили, что он имеет в виду элементы 7-й гвардейской горнострелковой дивизии ВДВ РФ, о переброске которой с Херсонщины в район Роботино на Запорожье сообщалось в конце августа.

Отдельно аналитики указали, что украинские военные офицеры дали особенно откровенный и прямой комментарий о перспективах дальнейшего наступления украинских войск в западной части Запорожской области, почеркнув, что ряд подготовленных российских оборонительных позиций непосредственно впереди и южнее наступления может быть менее сложным для Сил обороны.

"Украинские военные чиновники особо отметили, что наступающие украинские силы могут действовать более свободно в районах с более редкими российскими минными полями", – добавили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский генерал дал прогноз по войне в Украине, указав, что ВСУ нужно пройти три линии обороны врага, чтобы выйти к морю. По его убеждению, Силы обороны во время нынешнего контрнаступления не вытеснят оккупантов, но в случае усиления западной поддержки, они могут одержать победу в войне над РФ до 2025 года.

