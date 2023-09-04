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ВСУ продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожья, проводят операции на левобережье Херсонщины – ISW

Марина Лисничук
War
2 минуты
11,4 т.
ВСУ продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожья, проводят операции на левобережье Херсонщины – ISW

Силы обороны Украины 3 сентября продолжили контрнаступательные операции и продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области. Также они осуществляют операции на левом (восточном) берегу реки Днепр в оккупированной части Херсонщины.

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На последнее очень жалуются захватчики, потому что им приходится "отбиваться" только силами "мобиков". Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы вели наступательные действия на Мелитопольском направлении фронта (запад Запорожской области).

ВСУ продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожья, проводят операции на левобережье Херсонщины – ISW

Официальный представитель Тавричесской группы войск Александр Штупун заявил, что украинские Силы обороны достигли неопределенных успехов в направлении Вербового на Запорожье.

ВСУ продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожья, проводят операции на левобережье Херсонщины – ISW

По словам аналитиков, кадры с геопривязкой, опубликованные 2 и 3 сентября, показывают, что ВСУ контролируют южную Клищевку на Бахмутском направлении.

ВСУ продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожья, проводят операции на левобережье Херсонщины – ISW

Тем временем ряд российских источников жаловался, что украинские силы продолжают действовать на оккупированной части Херсонщины. Еще начиная с 30 августа блогеры РФ постоянно заявляли, что ВСУ сохраняют позиции на левом берегу Днепра к северо-западу от Подстепного и в районе Антоновского моста.

Один из них говорил, что украинским военным удалось перебросить припасы и личный состав на позиции на левом берегу за последнюю неделю. А другой указал, что после отбытия неустановленных подразделений российских десантников в Запорожскую область, "оборонятся" от ВСУ на Херсонском направлении приходиться отрядам "мобиков" и "добровольцев".

В ISW предположили, что он имеет в виду элементы 7-й гвардейской горнострелковой дивизии ВДВ РФ, о переброске которой с Херсонщины в район Роботино на Запорожье сообщалось в конце августа.

ВСУ продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожья, проводят операции на левобережье Херсонщины – ISW

Отдельно аналитики указали, что украинские военные офицеры дали особенно откровенный и прямой комментарий о перспективах дальнейшего наступления украинских войск в западной части Запорожской области, почеркнув, что ряд подготовленных российских оборонительных позиций непосредственно впереди и южнее наступления может быть менее сложным для Сил обороны.

"Украинские военные чиновники особо отметили, что наступающие украинские силы могут действовать более свободно в районах с более редкими российскими минными полями", – добавили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский генерал дал прогноз по войне в Украине, указав, что ВСУ нужно пройти три линии обороны врага, чтобы выйти к морю. По его убеждению, Силы обороны во время нынешнего контрнаступления не вытеснят оккупантов, но в случае усиления западной поддержки, они могут одержать победу в войне над РФ до 2025 года.

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