Фронт может 'замереть': полковник назвал возможное препятствие для продвижения ВСУ

С наступлением холодов и дождливой погоды украинская армия будет продолжать наносить ракетные удары по важным логистическим объектам российской оккупационной армии, но наступательные операции могут "замереть". В таких условиях передвижение тяжелой техники, в частности, танков станет невозможным.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник. "В части, касающейся возможности нанесения глубоких логистических ударов ничего (по сравнению с прошлым годом, – Ред.) не изменится. Но противник окопался. Это важная деталь. Поэтому двигаться мы можем только тогда, когда движется тяжелая техника", – заметил он. .

В этом контексте полковник объяснил, что любая техника весом более 10 тонн наверняка будет вязнуть во влажной почве. Таким образом, по таким полям не смогут проехать ни танки западных образцов весом до 75 тонн, находящиеся на вооружении Украины, ни танки оккупанта, весящие 39-43 тонны.

"Правда, есть нюансы. Земля может промерзнуть, это тоже меняет ситуацию. Но для этого нужно, чтобы морозы -10 градусов и ниже стояли как минимум неделю, чтобы почва хорошо промерзла. Тогда формат войны будет такой же, как летом, только солдатам нужно будет теплее одеваться. Плюс будет влиять снег и ветер", – добавил эксперт.

В то же время он отметил, что "противник бьется насмерть и не сдается". "Они прекрасно понимают, что от нынешней "линии Суровикина" вплоть до Перекопского перешейка больше укреплений нет. Поэтому ожесточенные бои будут продолжаться", – предупредил полковник.

Несмотря на это, возможностей для успехов на фронте у российской оккупационной армии нет, добавил он. "Пока я не вижу признаков того, что у них есть потенциал для отыгрывания ситуации, чтобы захватить какие-то наши территории в таком объеме и на такой скорости, как это было в начале широкомасштабного вторжения", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, штурм позиций российских оккупационных войск в Запорожье происходит в крайне сложных условиях. Защитники Украины рассказали о плотном минировании территории и сети подземных ходов врага вместо окопов.