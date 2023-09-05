Уже к концу текущего года Украина может получить от союзников первые истребители F-16. Наверняка эти 6-12 машин не будут применяться на линии фронта, однако сыграют крайне важную роль в укреплении противовоздушной обороны нашей страны, в частности, благодаря F-16 удастся перехватывать ракеты врага ("Калибры", Х-101, Х-555), которые могут обходить первый и второй эшелон нашей ПВО.

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F-16 в украинском небе смогут также сбивать истребители-бомбардировщики армии оккупанта Су-34, которые в последнее время сбрасывают на нашу страну тяжелые бомбы УПАБ-1500. Эти самолеты для врага действительно очень ценны. Если этот авиапарк удастся "проредить" с помощью F-16, это будет колоссальным военным успехом Украины и огромной имиджевой потерей Кремля. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

– По вашему мнению, что должны успеть сделать Силы обороны Украины до начала "сезона дождей"? Насколько велико влияние погодных условий на военные действия?

– Влияние погодных условий на боевые действия колоссально. Западная техника очень тяжелая. Танк весит до 75 тонн. Если почва будет мокрой, танк двигаться не сможет. Это касается и боевых машин пехоты – как западного образца, которые могут весить до 30 тонн, так и старых советских образцов, которые могут весить в пределах от 10 до 13 тонн.

Дожди будут однозначно влиять. Поэтому задача на относительно сухой период – в первую очередь обвалить южный плацдарм, выйти на северное Приазовье. Предпосылки для этого складываются. На мой взгляд, сентябрь и октябрь будут наиболее ответственными месяцами в этой части.

Но мы должны осознавать, что противник бьется насмерть и не сдается. Они прекрасно понимают, что от нынешней "линии Суровикина" до Перекопского перешейка больше укреплений нет. Поэтому ожесточенные бои еще будут продолжаться.

– Вы сказали, противник бьется насмерть. Есть ли вероятность того, что он сможет отыграть ситуацию?

– Пока я не вижу признаков того, что у них есть потенциал для отыгрывания ситуации, чтобы захватить какие-то наши территории в таком объеме и с такой скорости, как это было в начале широкомасштабного вторжения.

– По вашим словам, для тяжелых западных танков состояние почвы крайне важно. Значит ли это, что российская оккупационная армия в этом смысле имеет определенное преимущество, ведь она воюет старыми, а значит, более легкими танками?

– Нет, у них нет преимущества. Потому что все тяжелее 10 тонн все равно грузнет во влажной почве. 10 тонн сами по себе – это уже тяжело. Все тракторы – по несколько тонн. Все, что тяжелее 10-15 тонн – а российские и советские танки весят 39-43 тонны – все равно вязнут. Следовательно, ни о каком преимуществе говорить нельзя.

– Как будут выглядеть военные действия через два месяца, когда погодные условия кардинально изменятся?

– А как они выглядели прошлой зимой? Ровно один в один. Замрет линия фронта, и мы будем в зоне огневого равновесия. Так было всю прошлую зиму.

Правда, есть нюансы. Земля может промерзнуть, это тоже изменяет ситуацию. Но для этого нужно, чтобы морозы -10 градусов и ниже стояли минимум неделю, чтобы почва хорошо промерзла. Тогда формат войны будет такой же, как летом, только солдатам придется теплее одеваться. Плюс будет влиять снег и ветер.

– Но согласитесь, что по сравнению с прошлым годом у нас сегодня немного больше оружия, в частности, ракетного.

– Не немного, а кратно больше, и в части, касающейся возможности нанесения глубоких логистических ударов здесь ничего не изменится. Но противник окопался. Это немаловажная деталь. Поэтому двигаться мы можем только тогда, когда двигается тяжелая техника.

Мы не такие, как оккупанты, бросающие пехотные валы один за другим, которые мы косим. Мы уважаем своего солдата, его надо прикрывать тяжелой броней. Bradley подтвержденно выдерживает удар 122-миллиметрового снаряда, по крайней мере, осколки точно выдерживает.

– Что касается ракетного потенциала нашей армии. Мы помним, как накануне минувшей зимы наши союзники не слишком спешили предоставлять нам новые пакеты военной помощи, считая, что боевые действия зимой замедлятся. Сейчас мы видим задержки с поставкой Украине ракет Taurus. Насколько это серьезное оружие для нас и что больше всего нужно на зиму?

– Некорректно задавать вопросы об оружии на зиму. Это очень большое заблуждение. Почему-то считается, что есть оружие зимы, а есть оружие лета. Нет такого оружия. Все оружие одинаково, что летом, что зимой. Есть тактика боевых действий летом и зимой этим самым оружием. Это нужно очень серьезно акцентировать в нашем медийном пространстве.

Ракет Taurus относительно немного. Немцы декларируют, что у них этих ракет всего около 150 единиц. Было бы хорошо, чтобы они появились в Украине. Какие-то большие составы, большие командные пункты, трансформаторные подстанции, железнодорожные полотна – полезно было бы применять эти ракеты для этих целей. Но в таком количестве это оружие все равно не меняет ход войны.

Ход войны меняет огромное количество дальнобойных ракет как авиационного базирования, скажем, AGM-158 дальностью 980 километров, которая идет в комплектации к F-16 – он может брать на борт две таких ракеты. Это серьезная нужная ракета. Американцы имеют таковых на вооружении более 5 тысяч. Дали бы нам хотя бы 500 – это был бы серьезный шаг вперед.

Но самый серьезный шаг вперед – это ATACMS. Почему? Потому что все, что под крылом – это дозвуковые ракеты, двигающиеся со скоростью в пределах 1000 километров. Они гораздо легче для сбивания, потому что скорость имеет значение.

Плюс мы понимаем, что самолет должен сесть на аэродром, сам самолет нужно обслужить, двигатели, все узлы и механизмы. Всё это время. ATACMS – это тубус, который перезаряжается за каких-то 10 минут. Несколько грузовиков с такими ракетами в единицу времени совершают несколько залпов.

Мы – вторая страна-оператор по количеству HIMARS-M142 и M270. У американцев на складах более 4 тысяч ATACMS. Если бы дали тысячу, мы бы через несколько недель перемололи все, что там можно перемолоть. Но здесь мы имеем дело с большой политикой, американцев мы не изменим. У них есть свой взгляд на ход этой войны.

Мы уже год танцуем вокруг этой темы, а воз и ныне там.

– Последний вопрос – по F-16. Возможно, уже к концу этого года Украина получит первые образцы этих истребителей. Что они прямо сейчас изменят на фронте?

– Да, это возможно. Но моя личная точка зрения – если придут первые 6-12 самолетов, они не будут работать по линии фронта. Скорее всего, они будут работать как перехватчики крылатых ракет.

Еще в 1970-е годы, когда фирме General Dynamic ставили техническое задание на разработку этого самолета, оно и заключалось в том, чтобы он мог охотиться за дозвуковыми ракетами, двигающимися в пределах от 700 до 1000 километров в час.

Это существенно улучшит сбивание таких ракет, как Х-101, "Калибр" и Х-555. Так как прорывы есть и будут в дальнейшем, стационарные зенитно-ракетные комплексы не всегда могут справиться с этой задачей, ракета их обходит. В России тоже не дураки сидят, они забрасывают полетную задачу, они учатся, они следят, они развиваются. Как московиты построили вторую ракетную школу в мире? Это серьезно.

Итак, если первые 6-12 самолетов F-16 появятся в Украине, на мой взгляд, они, в первую очередь, будут бороться с ракетами, которые сумели пройти первый и второй эшелон нашей противовоздушной обороны. Эта машина высокоскоростная, может развивать скорость до 2400 км/ч и имеет все комплексы борьбы – как ближние ракеты, AIM-9 Sidewinder до 20 км, средние AIM-7 Sparrow до 70 км и дальнобойные ракеты AIM-120 AMRAAM дальностью нанесения ударов до 180 километров.

Плюс, возможно, с помощью этой последней ракеты будут бороться с Су-34, сбрасывающим очень тяжелую бомбу, которую мы не можем ничем сбить – УПАБ-1500. Бомба планерная на 70 км. Перекрываем эти расстояния, а значит, есть оптимизм, что первые российские "Сушки" могут быть сбиты. Если это произойдет, то это действительно будет колоссальный военный успех для нас и имиджевая и физическая потеря для россиян, потому что "Сушек" не так много – более 140 машин. Они действительно будут ценны для них.