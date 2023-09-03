Вместо окопов – сеть подземных ходов: нацгвардейцы показали, как штурмуют позиции армии РФ на Запорожье. Видео

Защитники Украины штурмуют позиции российских оккупантов на Запорожье в чрезвычайно сложных условиях. Территория плотно заминирована, а вместо окопов захватчики нарыли целую сеть подземных ходов.

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Соответствующее видео из GoPro одного из бойцов опубликовали на Telegram-канале Combat Foatage UA. На кадрах изображена работа 15-й БрОП НГУ "Кара-Даг" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, The New York Times сообщило, что на юге Украины ВСУ в контрнаступлении используют тактику малых штурмовых групп по 8-10 солдат. Каждой из таких групп поручено атаковать траншеи, полосу деревьев или даже дом. Компания по прорыву сильно укрепленных русских линий продолжается на многих территориях и во многих формах боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сети показали, как воины ВСУ тренируются совершать штурмы в затопленных окопах при поддержке шведских БМП CV-90. Именно так могут быть условия наступления украинских войск на фронте осенью.

– В WSJ объяснили замысел ВСУ в районе Роботино-Вербового. Воины Сил обороны пытаются прорваться через главную линию обороны РФ на юго-востоке – они атакуют позиции оккупантов в районе населенного пункта Вербовое (оно расположено в 14 км от освобожденного поселка Роботино). Таким образом, украинская армия планирует "поставить" в зону досягаемости своей артиллерии критически важные российские логистические линии в районе Токмака.

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