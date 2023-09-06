За сутки на фронте произошло 28 боевых столкновений, ВСУ уничтожили состав БК врага и ЗРК – Генштаб

За сутки на фронте в Украине произошло 28 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Наши защитники нанесли ощутимые потери врагу, 12 раз ударив по районам сосредоточения захватчиков.

Видео дня

Кроме того, уничтожены 3 ЗРК противника, 14 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 склад боеприпасов. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 6 сентября.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

В течение суток враг нанес 40 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Сидоровки Сумской области и Ветеринарного – Харьковской. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Карповичи, Гремяч Черниговской области, Зноб-Новгородское, Стариковое, Покровка, Александровка Сумской области и Шевченко, Старица, Гатище, Плетеновка, Нестерно, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе Новоселовского Луганской области. Противник нанес авиационный удар в районах Петропавловки и Крахмального в Харьковской области. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные удары по населенным пунктам, среди них Масютовка, Синковка, Ивановка, Кисловка, Табаевка и Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Торского, Северского, Спорного Донецкой области. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Дроновка, Северск, Верхнекаменное, Спорное, Григоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны отразили атаки противника в районах Железнянского, Клищиевки, Белой Горы Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Клищиевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Васюковка, Новомарково, Бахмут, Ступочки, Белая Гора, Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Вражеские артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Новоалександровка, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационных ударов в районах Мала Токмачка, Роботино, Орехов, Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Красная Криница, Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка, Орехов Запорожской области.

В Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Михайловки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Михайловка, Гавриловка, Ивановка, Херсон Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Аналитики ISW сообщили, украинские войска продолжают наступление на западе Запорожской области. В частности, Силы обороны продвинулись к населенному пункту Вербовое, ранее находившемуся под контролем российских оккупантов.

– В Минобороны Украины сообщили, что на Лиманском и Купянском направлениях фронта интенсивность вражеских обстрелов очень высока. Оккупанты там восстанавливают свои войска после потерь, заменяют людей и подтягивают новую технику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!