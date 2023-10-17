Для ударов по аэродромам в Луганске и Бердянске Украина впервые использовала ракеты ATACMS – СМИ США

Украина в ночь на 17 октября впервые применила для поражения вражеских целей американские дальнобойные ракеты ATACMS. С их помощью удалось нанести крайне эффективные удары по двум аэродромам, во временно оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске, которые использовались оккупантами для концентрации боевой авиации.

Эти ракеты, о передаче которых украинским войскам в Вашингтоне долго дискутировали, по данным американских журналистов, на днях тайно были доставлены в Украину "в небольшом количестве". Об этом со ссылкой на источники сообщили The Wall Street Journal и Politico, Украина же официально никаких заявлений на этот счет не делала.

"Украина запустила ракеты ATACMS по российским силам во вторник, что стало первым случаем, когда это оружие, предоставленное США, было применено в конфликте в Украине. Небольшое количество ракет было тайно отправлено в Украину в последние дни, они усилят способность Киева наносить дальние удары по российских силах в ходе важного этапа ее контрнаступления, сообщают источники, знакомые с этим вопросом", – утверждает WSJ.

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С аналогичным сообщением, хотя и в более сжатой версии, выступило и издание Politico

По данным WSJ, ATACMS, якобы уже получившая Украину, имеют дальность около 160 км.

В то же время Украина официально не подтверждала ни получение, ни использование ATACMS. Хотя американские журналисты определенное подтверждение видят в заявлении президента Украины Владимира Зеленского, который после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего поблагодарил "тех, кто масштабно уничтожает материально-техническое обеспечение и базы оккупантов нашей земли".

"У нас есть результаты. Я благодарю некоторых наших партнеров: эффективное оружие, как мы договорились", – сказал Зеленский.

Напомним, утром 17 октября стало известно, что ночью Силы обороны нанесли мощные удары по аэродромам в Бердянске и Луганске: их оккупанты использовали для размещения боеприпасов и фронтовой авиации. В частности, в Бердянске они разместили основную базу, откуда вертолеты и самолеты взлетали, чтобы атаковать украинских воинов на линии фронта.

Через несколько часов в Силах специальных операций ВСУ рассказали о предварительных результатах атаки: враг потерял 9 вертолетов, склад БК, спецтехнику и средство ПВО. Также удалось вывести из строя взлетно-посадочные полосы. Потери захватчиков убитыми и ранеными идут на десятки.

Кроме непосредственной "демилитаризации" и "денацификации" захватчиков это поражение имеет и другое важное последствие. Так, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, авиация захватчиков атаковала украинских воинов на юге и на востоке с расстояния, на котором они недостижимы для украинского ПВО.

Появление на вооружении Украины средств поражения большей дальности заставило бы врага держать свои вертолеты дальше от линии фронта. Так что даже в случае запусков снарядов по позициям у защитников было бы больше времени для отслеживания и реакции на вражеский огонь.