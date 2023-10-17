ВСУ ударили по вертолетам оккупантов и оборудованию аэродромов возле Луганска и Бердянска. Видео

Силы обороны Украины ночью вторника, 17 октября, нанесли мощные удары по базированию российских войск во временно оккупированных Луганске и Бердянске. Там были поражены вражеские вертолеты, а также оборудование на захваченных аэродромах.

Об этом сообщил Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций. В сети появилось видео "бавовны" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

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