Украинские десантники сбили российский вертолет Ми-8: Сырский показал эффектное видео

Бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский вертолет Ми-8. Работу провели военные 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил отличную работу бойцов.

"Сбили российский Ми-8. Великолепная работа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Хорошо горит. Молодцы, воины", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командир 59-й бригады ВСУ Вадим Сухаревский рассказал, что враг пытается окружить Авдеевку и сосредоточился на ударах с флангов с севера и юга. Туда оккупанты перебросили три новые бригады.

– Военный эксперт Андрей Крамаров отметил, что штурм Авдеевки не принес армии РФ никаких результатов. При этом враг потерял много техники, а потери живой силы – просто безумные.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!