Потери россиян просто безумны: эксперт объяснил, что происходит у Авдеевки и почему план врага провальный. Карта

Наступление на Авдеевку в Донецкой области и попытки окружить город не принесли оккупационной армии России никаких результатов. При этом оккупанты потеряли много единиц своей военной техники, а потери личного состава просто безумные.

Об этом в интервью OBOZ.UA сказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, россияне пытаются захватит Авдеевку с 2014 года, а о наступлении, которое началось 9 октября, наше командование знало и было к этому подготовлено.

Крамаров отметил, что некоторые позиции Сил обороны около города действительно были утрачены, однако это "даже не оперативно-тактический уровень, это чисто тактический уровень". Бойцы ВСУ отошли с крайних передовых позиции на те, которые более выгодны для обороны.

"Обратите внимание на потери россиян, они просто безумны. Их можно оценить на уровне бригады, то есть очень велики. Враг также понес потери в танках, в боевых бронированных машинах, был сбит один штурмовик Су-25", – сказал специалист.

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Эксперт добавил, что оценивает успехи российских оккупантов как маловероятные. На этом направлении на фронте у защитников Украины хорошо подготовленные позиции. Кроме того, командование было готово, ведь на Авдеевском направлении была усилена артиллерийская компонента.

"Наше командование и разведка отлично знали, что там будет удар, соответственно, он был эффективно отражен", – утверждает Крамаров.

Также он объяснил, почему оккупанты пошли в атаку под Авдеевкой именно сейчас. По его словам, была заведена 25-я армия, которую враг задумывал бросить на Купянско-Лиманское направление, но в результате она была размазана вдоль всей линии фронта.

При этом на Купянско-Лиманском направлении российские оккупанты пытались наступать на прошлой неделе, однако понесли большие потери. На юге их контратаки также на имеют успеха.

"Но чтобы отвлечь часть наших сил или заставить нас где-нибудь отступить для того, чтобы перегруппироваться, враг пытался прорваться в Авдеевку, но опять-таки успеха это ему не принесло", – объяснил эксперт.

Масштабная атака российских оккупационных войск на Авдеевку Донецкой области продолжается уже четвертые сутки, противник пытается окружить город и сосредоточился на ударах с флангов с севера и юга. В этом районе захватчики сосредоточили три новые бригады.

Захватчики наносят "одновременные массированные удары механизированных колонн и пеших штурмовых групп при поддержке артиллерии и авиации в сочетании с ударами по нашему тылу и широким использованием беспилотников, рассказал командир украинской 59-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВС Украины Вадим Сухаревский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Силах обороны показали бойню, которую устроили колоннам бронетехники РФ под Авдеевкой. Воины подчеркнули, что они выстоят, главное – чтобы снарядов хватало.

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