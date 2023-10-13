'Главное, чтобы снарядов хватало': в ВСУ показали бойню, которую устроили колоннам российской бронетехники под Авдеевкой. Видео

Бойцы Сил обороны Украины показали, что происходит под Авдеевкой в Донецкой области, где оккупационные войска России активизировали штурмовые действия. Ожесточенные бои там не утихают уже третий день, однако эпическое наступление россиян превратилось для них в бойню.

Армия страны-агрессора продолжает терять свою бронетехнику, а вместе с ней и личный состав. Видео, снятое украинскими воинами, опубликовал на своем канале в Telegram украинский журналист Василий Пехньо в четверг, 12 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, как колонны техники врага атакуют окрестности Авдеевки. Как говорят защитники Украины, техники едет так много – главное, чтобы снарядов хватало.

Видео дня

Вокруг населенного пункта уже образовалось кладбище вражеской бронетехники. Как отметил Пехньо, более половины всех потерь по фронту в сводках Генерального штаба Вооруженных сил Украины – именно из этого участка передовой.

"И бойцы, и официальные лица говорят, что за время войны таких штурмов Авдеевки еще не было. Но наши войска держат там фронт. Мокрым мечтам рашистов не суждено было сбыться", – написал журналист.

На эти кадры отреагировал и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. На своем канале в Telegram он отметил, что эпическое наступление российских оккупационных войск, которое с первых часов "вылизывала" российская пропаганда как не имеющее аналогов в мире и чуть ли уже не ставшее окружением Авдеевки, превратилось в бойню.

"Превращение российского металлолома в чермет, а самих оккупантов в удобрения, во всей своей красе!" – написал он.

Как известно, в районе Авдеевки Донецкой области обострение ситуации продолжается уже третьи сутки. Оккупанты усиленно обстреливают позиции Сил обороны и сам город, проводят штурмы с целью окружить населенный пункт. Есть мнение, что так противник пытается помешать украинским наступательным действиям и передислокации войск на другие участки фронта.

Как писал OBOZ.UA, спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев утверждает, что Силы обороны Украины знали о подготовке российской армии к наступлению на Авдеевку и были к этому готовы.

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