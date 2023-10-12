Генштаб: ВСУ были готовы к наступлению России на Авдеевку

Силы обороны Украины знали, что армия России готовит наступление на Авдеевку в Донецкой области и были к этому готовы. Подобные атаки оккупационные войска переодически делают на разных участках на фронте.

Об этом сказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в среду, 11 октября, в эфире проекта "Радио Свобода". По его словам, оккупанты начали активизировать наступление на Авдеевку с 10 октября.

При этом Ковалев добавил, что паниковать не стоит, поскольку это не было неожиданностью для защитников Украины.

"Не стоит паниковать, эта ситуация не сюрприз для ВСУ. Подразделения и командиры были к этому готовы", – сказал спикер.

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Кроме Авдеевки, войска врага пытаются штурмовать и на Купянском направлении на Харьковщине. Оккупанты ищут слабые места в обороне ВСУ.

Таким образом армия страны-агрессора, скорее всего, хочет отвлечь воинов Сил обороны Украины от тех участков на передовой, где армия нашей страны имеет наибольший успех. Ковалев сказал, что россияне задумали отвлечь воинов Украины и наши резервы, где они активно ведут контрнаступление.

"В частности, это Мелитопольское и Бахмутское направления", – добавил спикер Генштаба.

Ранее стало известно, что российские оккупанты начали массированно наступать в районе Авдеевки Донецкой области. Тем временем бойцы ВСУ подбили более 60 единиц техники противника, также был сбит самолет и вертолет Ми-8.

Кроме Авдеевки, враг ведет наступление вблизи Тоненького, Керамика и Первомайского.

Журналист Юрий Бутусов считает, что наступление на Авдеевку – это еще одно из определяющих сражений войны с РФ, которое может стать более ожесточенным, чем битва за Угледар зимой. Оккупанты могут использовать плотную застройку Донецка и Ясиноватой для скрытых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун сказал, что Силы обороны Украины намерены зимой продолжать контрнаступление. В этот период воевать будет намного намного сложнее из-за погоды, но Украина не собирается останавливать движение.

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