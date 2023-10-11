Россия начала большое наступление на Авдеевку: почему битва может быть более ожесточенной, чем за Угледар. Карта

Россия начала большое наступление на Авдеевку Донецкой области. Оно является еще одним из определяющих сражений войны с РФ, которое может стать более ожесточенным, чем битва за Угледар зимой, поскольку оккупанты могут использовать плотную застройку Донецка и Ясиноватой для скрытых действий.

Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам, Авдеевка имеет стратегическое значение для России, поскольку фактически является воротами в оккупированный Донецк – основной коммуникационный узел на захваченных врагом территориях.

А для того чтобы закрепиться на Донбассе, президенту РФ Владимиру Путину нужно отодвинуть линию фронта от Донецка, объяснил журналист.

В 2022 году армия РФ наступала на Авдеевку, пытаясь глубоко охватить ее с обоих флангов. Однако наступление было остановлено благодаря героическому сопротивлению украинцев, отметил Бутусов.

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"Битва за Авдеевку будет более ожесточенной, чем битва за Угледар зимой. Наличие плотной застройки Донецка и Ясиноватой способствует скрытым действиям, развертыванию среди жилых районов артиллерии, скрытым действиям бронетехники. Россия сосредоточила значительные силы авиации, которая использует высокоточное оружие, большое количество снарядов, которые могли получить от Северной Кореи и Ирана", – пишет журналист.

Бутусов добавил, что оккупанты пытаются добиться большого преимущества в дронах, которые вместе с вражеской артиллерией применяются для поражения передовых позиций.

Противник пытается открыть дорогу своей пехоте и танкам, чтобы проломить боевые порядки украинских войск в первую очередь с применением большого количества высокоточных боеприпасов.

Основной удар наносится с юга Авдеевки. В отличие от первого наступления, которое длилось с июля 2022 по март 2023 года, сейчас окружение города запланирована по значительно более короткой дуге. Но в то же время оккупанты пытаются избежать боевых действий в городской застройке и создать угрозу окружения украинских Сил обороны в городе.

"Ситуация очень серьезная, битва за Авдеевку нуждается в сосредоточении всех ресурсов. У Сил обороны Украины также есть свои преимущества в этом районе. Мы хорошо понимаем, куда и как собирается идти враг. Теперь эти преимущества нужно реализовать. Перед нашей артиллерией и ударными дронами много целей. Началась очень тяжелая битва", – подытожил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ISW отметили, что РФ с 9 октября начала локальное наступление в районе Авдеевки. Пропаганда Москвы разгоняет тезис о том, что оккупанты якобы приближаются к достижению цели по окружению ВСУ, однако аналитики эти утверждения воспринимают скептически. В то же время враг пытается наступать на западе Запорожья в районе Орехова, чтобы оттянуть украинские силы от Работино.

– 28 сентября армия РФ сбросила авиабомбы на Авдеевский коксохимический завод. На предприятии вспыхнул мощный пожар.

– В Генштабе ВСУ отмечали, что противник трижды пытался восстановить утраченные позиции под Авдеевкой, однако попытки не увенчались успехом.

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