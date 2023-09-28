Оккупанты сбросили авиабомбы на Авдеевский коксохим: вспыхнул пожар, валит черный дым. Видео

Войска страны-агрессора России нанесли удар по Авдеевскому коксохимическому заводу. На территорию предприятия, расположенного в Авдеевке Донецкой области, противник сбросил авиационные бомбы.

Об этом 28 сентября заявил в Telegram народный депутат Муса Магомедов, председатель парламентского подкомитета по вопросам промышленной политики Комитета по экономическому развитию. Он показал видео последствий обстрела (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Магомедов возмутился, что российские преступники продолжают уничтожать промышленность Донбасса.

"Только что эти чудовища авиабомбами нанесли удар по АКХЗ, горят скрубберы цеха улавливания", – рассказал член Верховной Рады. Добавим, что под скрубберами обычно подразумевают группу устройств контроля загрязнения воздуха и очистки газов.

Видео дня

Как писал OBOZREVATEL, город Авдеевка находится в полуокружении. 11 сентября бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наши воины освободили часть поселка Опытное под Авдеевкой.

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