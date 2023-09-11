ВСУ освободили часть села Опытного возле Авдеевки, – Маляр

Украинские военные освободили часть поселка Опытное под Авдеевкой Донецкой области. Также защитники имели успех в районе Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении.

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Об этом при включении из Military Media Center 11 сентября заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. "Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта", – сказала она.

По словам Маляр, украинские войска в течение недели также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области.

В настоящее время воины Вооруженных сил Украины закрепляются на новых позициях, сказала заместитель министра.

Маляр добавила, что украинские войска также имели успех в районе Клещиевки и Андреевки под Бахмутом.

"На Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины имели определенный успех в районе Клещиевки и Андреевки. Там мы вытесняли противника с занимаемых позиций и там есть у нас определенные продвижения вперед", – сказала чиновница.

Всего за прошлую неделю на Бахмутском направлении ВСУ освободили 2 кв. км территории. За время наступательной кампании там освобождено уже 49 кв. км, отметила Маляр.

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