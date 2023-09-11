ВСУ продвинулись южнее Роботиного и в районе Бахмута: в ISW дали прогноз, как перемена погоды может повлиять на ход боев. Карта

В воскресенье, 10 сентября, украинские войска продолжали продвигаться к югу от Роботиного на западе Запорожской области, а также в районе Бахмута Донецкой области. Более того, контрнаступление Сил обороны будет продолжаться вплоть до конца 2023 года.

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Холодная и влажная погода повлияет на активность боевых действий, но не остановит их, как это было в первые 18 месяцев войны. Об этом заявил руководитель Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов, отметили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Они обратили внимание, что глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли накануне заявил, что украинским силам, вероятно, осталось от 30 до 45 дней "боевой погоды". По его словам, сезонные ливни и грязи поздней осенью замедлят движение по почве для обеих сторон, а низкие температуры создадут множество проблем с логистикой.

Однако в ISW убеждены, что это не приведет к окончательному прекращению боевых действий. Аналитики акцентировали, что зимой на территории Украины наблюдаются сильные морозы, что делает местность более благоприятной для механизированных маневренных боевых действий, и украинские официальные лица выразили постоянный интерес к использованию этих погодных условий зимой 2022-2023 годов.

Между тем геолокированные кадры, опубликованные 10 сентября, показывают, что украинские войска продвинулись восточнее Новопрокоповки (18 км юго-восточнее Орехова). Представитель Таврической группировки войск Украины Александр Штупун отметил, что украинские войска продолжают наступление в районе Роботино (12 км к югу от Орехова) и освободили на этом направлении 1,5 квадратных километров территории.

Генеральный штаб Украины и официальный представитель Восточной группы войск Украины Илья Евлаш сообщил, что украинские силы добились неустановленного успеха у Клещеевки, что в 7 км юго-западнее Бахмута в Донецкой области.

Напомним, Буданов заверил, что осень и ухудшение погодных условий не станут препятствием для украинского контрнаступления. Оно продолжится, несмотря на холод и дожди, хотя они и усложнят для украинских воинов освобождение родной земли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ОК "Юг" сообщили, что во время воздушных атак осенью и зимой войска России, скорее всего, будут применять тактику смешанных ударов. Для обстрелов будут использовать ударные дроны и дальнобойные ракеты.

– Выключение электроэнергии в лучшем сценарии возможно в период пиковых нагрузок и не для всех. В Украине, по данным Министерства энергетики, возобновили около 70% поврежденных ТЭС и ТЭЦ, подготовка к зиме будет продолжаться до октября – и есть время увеличить процент.

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