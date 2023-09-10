Буданов: контрнаступление Украины продолжится и в холодную, сырую погоду

Осень и ухудшение погодных условий не станет преградой для украинского контрнаступления. Оно продолжится, несмотря на холод и дожди, хотя они и усложнят для украинских воинов освобождение родной земли.

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Об этом 9 сентября заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Его слова цитирует Reuters.

"Боевые действия так или иначе продолжатся. На холоде, в сырости и в грязи воевать труднее. Но боевые действия продолжатся. Контрнаступление продолжится", – сказал Буданов.

Издание также напомнило, что продвижение украинских воинов на юге и востоке страны существенно усложняли обустроенные россиянами укрепления и обширные минные поля. И недостаточно быстрое с точки зрения сторонних западных наблюдателей освобождение территорий "вызвало опасения среди сторонников Киева, что Западу может быть трудно поддерживать масштаб военной помощи, чтобы Украина продолжала сражаться с той же интенсивностью".

Однако Киев, пишет Reuters, дал понять, что Украина не намерена останавливать контрнаступательную операцию вследствие ухудшения погодных условий.

Напомним, ранее в ГУР сказали, сколько военных пригнала Россия на территорию Украины. По данным украинской разведки, на временно оккупированных территориях нашего государства сконцентрированы минимум 420 тысяч российских оккупантов. Сюда входят, в том числе, и захватчики, находящиеся во временно оккупированном украинском Крыму.