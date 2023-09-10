Впечатляющая цифра: в ГУР сказали, сколько военных пригнала Россия на территорию Украины

По состоянию на сегодняшний день страна-агрессор Россия сосредоточила на временно оккупированных территориях Украины более 420 тысяч своих военнослужащих. Сюда входят и те захватчики, которые базируются в украинском Крыму.

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Об этом свидетельствуют данные украинской разведки, сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Такое заявление он сделал во время форума Yalta European Strategy, передает "Интерфакс-Украина".

"Это, если не считать Росгвардию, другие структуры, специальные подразделения, силовые структуры РФ, которые обеспечивают оккупационные власти на наших территориях", – уточнил Скибицкий.

Военное присутствие РФ на наших территориях очень мощное. Кроме самих военнослужащих насчитывается большое количество танков, бронемашин, артиллерийских систем, систем залпового огня и ракетных систем.

Заместитель начальника ГУР также рассказал, что по состоянию на сегодняшний день Россия развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы с Украиной.

При всех этих усилиях, подчеркнул он, РФ с начала полномасштабной войны так и не достигла своей стратегической цели – полной оккупации территории Украины.

"Потом были другие стратегические цели. В первую очередь – полная оккупация Луганской и Донецкой областей. И именно сейчас, на сегодняшний день, наиболее активные боевые действия РФ проводит по сути на двух направлениях – Купянск – Лиман, и это Марьинка – Донецк, для того, чтобы выполнить хоть какое-то задание и полностью выйти на административные границы Луганской и Донецкой области", – сказал Скибицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР рассказали, что украинские разведчики проводят на временно захваченных войсками России территориях постоянную работу. В частности, они обеспечивают деятельность партизанского движения и ведут подрывную деятельность относительно фейковых "выборов", которые россияне незаконно устроили в украинских городах.

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