Впечатляющая цифра: в ГУР сказали, сколько военных пригнала Россия на территорию Украины
По состоянию на сегодняшний день страна-агрессор Россия сосредоточила на временно оккупированных территориях Украины более 420 тысяч своих военнослужащих. Сюда входят и те захватчики, которые базируются в украинском Крыму.
Об этом свидетельствуют данные украинской разведки, сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Такое заявление он сделал во время форума Yalta European Strategy, передает "Интерфакс-Украина".
"Это, если не считать Росгвардию, другие структуры, специальные подразделения, силовые структуры РФ, которые обеспечивают оккупационные власти на наших территориях", – уточнил Скибицкий.
Военное присутствие РФ на наших территориях очень мощное. Кроме самих военнослужащих насчитывается большое количество танков, бронемашин, артиллерийских систем, систем залпового огня и ракетных систем.
Заместитель начальника ГУР также рассказал, что по состоянию на сегодняшний день Россия развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы с Украиной.
При всех этих усилиях, подчеркнул он, РФ с начала полномасштабной войны так и не достигла своей стратегической цели – полной оккупации территории Украины.
"Потом были другие стратегические цели. В первую очередь – полная оккупация Луганской и Донецкой областей. И именно сейчас, на сегодняшний день, наиболее активные боевые действия РФ проводит по сути на двух направлениях – Купянск – Лиман, и это Марьинка – Донецк, для того, чтобы выполнить хоть какое-то задание и полностью выйти на административные границы Луганской и Донецкой области", – сказал Скибицкий.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР рассказали, что украинские разведчики проводят на временно захваченных войсками России территориях постоянную работу. В частности, они обеспечивают деятельность партизанского движения и ведут подрывную деятельность относительно фейковых "выборов", которые россияне незаконно устроили в украинских городах.
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