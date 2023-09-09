ГУР ведет подрывную деятельность относительно российских 'выборов' в оккупированных городах, – Скибицкий

Украинские разведчики проводят на временно захваченных войсками России территориях постоянную работу. В частности они обеспечивают деятельность партизанского движения и ведут подрывную деятельность в отношении фейковых "выборов", которые россияне незаконно устроили в украинских городах.

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Об этом сказал заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона в пятницу, 8 сентября. Он подчеркнул, что разведка отслеживает все, что происходит в российской оккупации.

По словам Скибицкого, в захваченных населенных пунктах есть партизанские движения и ГУР в правовом поле обеспечивает их деятельность.

"У нас есть четкое понимание, как обеспечить и организовать связь, как обеспечить подготовку и координацию подрывных действий на ВОТ", – сказал он.

Относительно проведения российскими захватчиками псевдовыборов, представитель ГУР отметил, что у разведки уже есть опыт подобных действий Москвы еще с 2015 года.

"Сегодня начались эти псевдовыборы, оккупационные власти и коллаборанты продумали многое, однако не учли, что украинское население понимает, что это оккупированная территория, и оказывает сопротивление", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе пообещали наказать Россию за проведение фейковых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет как о политическом руководстве РФ, так и обо всех, кто был причастен к организации этого "волеизъявления".

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