Армия РФ применит осенью и зимой тактику смешанных ударов – ОК 'Юг'

Во время воздушных атак осенью и зимой войска России, скорее всего, будут применять тактику смешанных ударов. Для обстрелов будут использовать ударные дроны и дальнобойные ракеты.

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Об этом заявила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 10 сентября. Она отметила, что сейчас у врага есть определенный запас высокоточных ракет, однако их меньше, чем в начале вторжения.

"Посчитав, они поняли, что дроны-камикадзе дешевле, а выполнять могут почти те же цели. Сейчас отрабатывается тактика применения именно смешанных ударов, поскольку ракеты есть и еще изготавливаются, но запас их меньше, чем дронов", – пояснила спикер.

Гуменюк добавила, что украинские военные понимают приоритетные цели агрессора – речь идет об энергетической инфраструктуре.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ГУР заявили, что оккупанты атакуют Украину оружием, переданным прямо с конвейера. РФ полностью перевела экономику на военный строй и пытается нарастить производство вооружения.

– В конце августа в ГУР рассказали, что у Москвы есть по меньшей мере 585 ракет дальностью более 500 км.

– В ISW отметили, что страна-агрессор незначительно пополнила свои запасы высокоточных ракет за счет консервации летом и может начать массовые атаки на критическую инфраструктуру Украины уже осенью. Но ракет, скорее всего, недостаточно, чтобы повторить масштабы зимних атак 2022-2023 годов.

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