ГУР: российские войска бьют по Украине свежевыпущенным вооружением

Российская террористическая армия атакует Украину вооружением, которое недавно было изготовлено на предприятиях ВПК РФ. Оборонно-промышленный комплекс страны-агрессор пытается нарастить свои усилия по выпуску так называемых "высокотехнологичных видов вооружения".

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С конвейера оружие сразу же передается в армию, и оккупанты применяют его для нанесения ударов по Украине. Об этом на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии (YES" заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в 2022 году Россия полностью перевела экономику на военный строй. Агрессор пытается нарастить свои усилия по изготовлению вооружения.

"Мы видим, что те же удары, которые сейчас наносятся, особенно начиная с мая месяца, то, что выпускается на их предприятиях, сразу идет в войска, и сразу же применяется по нашему государству", – сказал Скибицкий.

Он отметил, что для удара по Кривому Рогу в мае оккупанты использовали ракеты, которые были выпущены в апреле. Кроме того, в течение августа путинские террористы использовали ракетное вооружение, выпущенное в третьем квартале этого года. Скибицкий подчеркнул, что для прекращения ракетных атак необходимо нейтрализовать выпуск вооружения в РФ.

"Здесь мы работаем вместе с международным сообществом, потому что есть много аспектов. Это и международные санкции по поставке соответствующих применяемых комплектующих элементов. Это перекрытие всех каналов поставок через другие страны, через некоторые страны, не присоединившиеся к международным санкциям. И третий аспект – военный, это нанесение ударов, уничтожение предприятий, производящих смертоносное вооружение", – заявил Скибицкий.

Напомним, страна-агрессор Россия сейчас имеет в своем арсенале по меньшей мере 585 ракет, которые стреляют на расстояние более полутысячи километров и которыми она чаще всего атакует разные регионы Украины. Здесь речь не идет о сверхзвуковых противокорабельных ракетах Х-22 воздушного базирования большой дальности.

Ранее сообщалось, что Россия лишь незначительно пополнила свои запасы высокоточных ракет за счет консервации летом и может начать более широкую кампанию ударов против критической инфраструктуры Украины уже осенью. Но, вероятно, имеющегося количества ракет в РФ недостаточно, чтобы осуществлять массированные атаки, как зимой 2022-2023 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия наладила сбор дронов-камикадзе "Шахед" на своей территории. До конца года страна-агрессор планирует собрать 1300 дронов.

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