Россия наладила сбор 'Шахедов' на своей территории: в ГУР узнали, сколько БПЛА планирует собрать агрессор

Россия наладила сбор дронов-камикадзе "шахед" на своей территории. Как сообщили в ГУР, до конца года страна-агрессор планирует собрать 1300 дронов.

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Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина. Он отметил, что в ходе последних атак "шахедов" по территории Украины у них обнаружили элементы, указывающие на то, что финальный этап сбора беспилотников уже проходит на территории России.

"После последних атак "шахедов" мы обнаружили у них элементы, указывающие на то, что финальный этап сбора этих БПЛА происходит уже на территории России. Об этом в частности свидетельствует увеличение количества российских деталей в дронах. И кроме того, у нас есть планы агрессора, которыми предусмотрено наращивание производства "шахедов" на территории РФ. В то же время, во время одной из российских выставок ВПК было заявлено, что Москва хочет освоить примерно 60 БПЛА различных модификаций до 2030 года", – рассказал Скибицкий.

Как отметили в ГУР, во второй половине текущего года оккупанты намерены создать 1300 экземпляров "Герань-2", то есть "шахедов". Для их производства предусмотрено использование компонентов как иностранного, так и внутреннего производства. Однако, как отметил Скибицкий, Россия не имеет возможности выработать такое большое количество беспилотных летательных аппаратов.

Разведка собирает информацию о реальном объеме имеющихся производств врага, местах сбора этих дронов и о предприятиях на территории государства-агрессора, участвующих в поставке компонентов.

Военная разведка отмечает, что успех или провал планов противника будет зависеть от эффективности санкций и "кинетического действия" на объекты, участвующие в производстве "шахедов" на территории РФ.

Напомним, что аналитики OSINT-агентства Molfar идентифицировали десятки людей, помогающих стране-террористу России создавать собственные ударные дроны-камикадзе Shahed. Россияне не только получают смертоносные БПЛА из Ирана, но и решили создать в Татарстане завод, который должен производить дроны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, США подталкивают Иран к тому, чтобы он прекратил поставлять России дроны-камикадзе, которыми она атакует Украину. В обмен на это в Вашингтоне готовы ослабить санкции против Тегерана и не вводить новые.

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