Украинские воины заняли часть Опытного под Авдеевкой в результате блестящей операции – ГВА

Воины Сил обороны Украины провели блестящую операцию к югу от Авдеевки. В результате защитники заняли часть поселка Опытное, сейчас там продолжаются боевые действия.

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Об этом в эфире телемарафона 10 сентября сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, украинские военные сумели закрепиться на новых позициях.

"Два дня назад, когда российские военные штурмовали позиции на севере города, украинские военные провели блестящую операцию и заняли часть Опытного. Они там смогли закрепиться. Сейчас продолжаются бои в самом населенном пункте", – сказал глава ГВА.

Барабаш добавил, что в течение 9 сентября оккупанты нанесли 16 массированных обстрелов по Авдеевской громаде и более 200 раз обстреляли позиции Сил обороны на Авдеевском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится, что на Авдеевском направлении украинские Силы обороны продолжают удерживать инициативу и проводят штурмы. Также ВСУ имеют инициативу на Марьинском и Шахтерском направлениях, продолжается наступление на юге.

– В американском ISW отметили, что ВСУ продвинулись вдоль админграницы Донецкой и Запорожской областей, в районе Новопрокоповки, Вербового и Работино на Запорожье, под Бахмутом, а также на оккупированной Херсонщине.

– Десантники ВСУ показали, как выбили врага с позиций. Захватчики пытались спасаться бегством, но были уничтожены огнем украинских пушек.

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