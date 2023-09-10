Силы обороны удерживают инициативу на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, наступление на юге продолжается – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают удерживать инициативу на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На юге нашего государства идет наступательная операция украинских воинов.

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Накануне украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а ракетчики уничтожили 6 артиллерийских средств, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава и 1 склад горюче-смазочных материалов противника. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение оборонных действий на востоке и наступательную операцию на юге Украины, освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах. Накануне на линии фронта произошло более 30 боевых столкновений.

Между тем, РФ продолжает обстреливать территорию Украины, атакуя не только позиции украинских воинов, но и мирные населенные пункты. Накануне российские войска нанесли 2 ракетных и 40 авиационных ударов, совершили более 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также ночью оккупанты атаковали Украину 32 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 25 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Большинство ударных БпЛА российские захватчики направили на Киевскую область.

Авиационные удары врага пришлись на населенные пункты Бударки, Амбарное, Синьковка, Кисловка, Чернещина Харьковской области, Новоселовское, Белогоровка Луганской области, Сиверск, Андреевка, Красногоровка, Старомайорское, Спорное, Веселое, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области, Работино, Камянка Запорожской области, Архангельское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем противника оказались более 45 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления.

В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Берестового, Орехово-Василовки, Богдановки. Продолжаются жесткие бои в районе Клещиевки.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу: сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. В частности, украинские воины отбили около 15 атак врага в районе Марьинки.

На Мелитопольском направлении Силы обороны ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады противника и наносить успешное поражение по его тылам.

Также в Генштабе напомнили, что 10 сентября 2023 года на временно оккупированных территориях Украины оккупационными властями спланировано проведение незаконных "выборов председателей и "депутатов местных советов".

"Следует отметить, что большинство кандидатов даже не имеют высшего образования и работают дворниками, охранниками и уборщицами. Оккупанты просто используют их личности для сокрытия реальных "руководителей" захваченных территорий. Указанные псевдовыборы и их результаты не признает весь цивилизованный мир, а сам факт их проведения и участия местного населения будет использован оккупационными властями с целью учета человеческих мобилизационных ресурсов и их дальнейшего призыва в ряды захватнической армии страны-агрессора", – говорится в сводке.

Командование Сил обороны Украины призвало игнорировать участие в псевдодемократических мероприятиях и избегать призыва в оккупационное войско.

Тем временем украинские воины продолжают "денацификацию" и "демилитаризацию" врага.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника. Кроме того, противовоздушной обороной уничтожены три разведывательных БПЛА. Подразделениями ракетных войск поражено 6 артиллерийских средств, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава и 1 склад горюче-смазочных материалов противника.

Напомним, накануне, 9 сентября, украинские воины только на Таврическом направлении уничтожили 40 единиц военной техники и 8 складов с боеприпасами врага.

Также сообщалось, что начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление Украины продолжится и в холодную, сырую погоду.