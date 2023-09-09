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На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 40 единиц военной техники и 8 складов с боеприпасами врага

София Закревская
War
1 минута
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На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 40 единиц военной техники и 8 складов с боеприпасами врага

На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины продолжают выполнять боевые задачи, нанося потери российским оккупационным войскам. За минувшие сутки наши защитники уничтожили 40 единиц военной техники противника.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. В частности, ВСУ превратили в металлолом один танк россиян, боевую бронированную машину, девять артиллерийских систем и минометов.

Также были уничтожены одно средство ПВО, радиолокационная система (РЛС) "Зоопарк", противотанковый ракетный комплекс, 17 беспилотников, шесть единиц автомобильной и три единицы специальной техники врага.

Кроме того, за сутки Силы обороны точными ударами уничтожили восемь складов боеприпасов и два пункта управления оккупантов.

Потери войск РФ за минувшие сутки составили 321 человек. Из них ликвидировали 81 захватчика, еще 233 были ранены, а семеро попали в плен.

"В целом, за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции и совершил 744 обстрела, нанес 4 ракетных и 18 авиаударов. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1468 огневых задач", – добавил Тарнавский.

Напомним, что Таврическое направление охватывает Запорожскую область и часть Донецкой, включая линию фронта до Авдеевки.

На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 40 единиц военной техники и 8 складов с боеприпасами врага

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины успешно отразили атаки россиян на трех направлениях. В течение суток, 9 сентября, нашим защитникам пришлось осуществить 26 прямых столкновений с противником. У ВСУ есть успехи южнее Работино на Запорожье и Клещиевки на Донетчине.

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