ВСУ имеют успех южнее Роботиного и Клещеевки: произошло 26 боевых столкновений – Генштаб

Вооруженные силы Украины успешно отразили атаки россиян на трех направлениях. В течение суток, 9 сентября, нашим защитникам пришлось осуществить 26 прямых столкновений с противником.

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При этом Силы обороны продолжают наступать на юге нашего государства. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 9 сентября 2023 года.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты нанесли авиационные удары в районах Амбарного, Бударков Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы также подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Карповичи, Леоновка Черниговской области, Новониколаевка, Миропольское, Турья Сумской области, Гурьев Казачок, Бударки, Старица Харьковской области.

На Купянском направлении захватчики по артиллерии и минометам атаковали районы Синьковки, Кисловки Харьковской области, Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Кисловке, Кучеривке Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отразили вражеские атаки в районе Берестового. Однако враг нанес авиационных ударов по Белогоровке Луганской области, Спорному, Веселому Донецкой области. Также от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают противника в районах Орехово-Василовки, Богдановки и Клищиевки. Но вражеские авиационные удары получили Клищиевка и Андреевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых Времен Яр, Клищиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты из артиллерии и минометов атаковали более 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши воины отразили 8 атак врага в районе Марьинки. В то же время противник нанес авиационный удар вблизи Красногоровки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары возле Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты из авиации ударили по району Роботиного Запорожской области. Также артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Пятихатки, Роботино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские и минометные обстрелы получили Понятовка, Садовое Херсонской области и Днепровское Николаевской области.

В то же время, украинские защитники продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Также наши защитники совершают наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.

Силы обороны Украины преуспевают в районах южнее Роботиного и Клещеевки, закрепляются на достигнутых рубежах, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

Кроме того, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники.

Подразделениями ракетных войск поражено 5 артиллерийских средств и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

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