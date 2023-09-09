Военный эксперт спрогнозировал падение второй и третьей линии обороны оккупантов: дорога в Крым будет открыта

До конца 2023 года Силы обороны Украины имеют все шансы прорвать вторую и третью линии обороны оккупантов на юге нашего государства, первую, самую мощную, украинские войска уже прошли. Выход к Токмаку на Запорожье возможен уже этой осенью.

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И при наличии достаточных сил и средств уже к концу года Силы обороны способны дойти до Крыма, и осенние дожди не станут серьезным препятствием. В этом уверен полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, пишет 24 канал.

Свитан напомнил о прогнозах разведки США, по которым до конца года ВСУ с высокой долей вероятности смогут пройти все три линии обороны россиян на украинском юге.

На преодоление первой, самой серьезной из них, у защитников ушло около трех месяцев. На этой линии, по данным генерала Александра Тарнавского, оккупанты сосредоточили около 60% сил и средств, на двух других сконцентрировано по 20% от общих объемов.

Исходя из этого, предполагает Свитан, на преодоление каждой из оставшихся двух линий обороны у ВСУ уйдет примерно по месяцу времени.

"Я думаю, что где-то в октябре мы точно пройдем третью линию обороны, это примерно в районе Токмака. Если мы до осенних дождей подойдем южнее Токмака, ближе к Азовскому побережью, дожди мешать не будут. Они, по меньшей мере, не будут наносить такой вред, как когда бы мы находились на уровне Запорожья или центрального, северного Донбасса", – прогнозирует военный аналитик.

Далее он делает смелое предположение: при достаточном количестве сил и средств, считает Свитан, форсирование Днепра и выход к Крыму возможны уже в этом году. Ведь, по его словам, в направлении Олешки – Армянск дожди не окажут сильного влияния на фронт.

Напомним, ранее военный эксперт Александр Коваленко заявил, что ВСУ могут выйти в Крым, но скорого окончания войны не будет. По его мнению, в случае прорыва сил обороны на одном из участков фронта (например, на Запорожье), повлечет за собой обрушение фронтов оккупантов и на других направлениях.

Впрочем, он уверен, что в 2023 году война точно не завершится, а 2024-й, в лучшем случае, может принести переломный момент. Таким переломом может оказаться операция в Крыму, которую Коваленко прогнозирует в следующем году.