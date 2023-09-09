ВСУ могут выйти к Крыму, но быстрого окончания войны не будет, – Коваленко

Война России против Украины вряд ли завершится к концу 2023 года. И до ее завершения Украина должна выйти на международно признанные границы, в которых существует с 1991 года, иначе она никогда не сможет этого сделать.

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Битва за Крым, вероятнее всего, развернется в 2024-м, освобождение оккупированного с 2014 года полуострова станет переломным моментом. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии ТСН.

По мнению Коваленко, прогнозы по поводу переломного момента и завершения войны эксперты могут выстраивать, анализируя темпы поставок вооружения Украине и динамику продвижения ВСУ.

И сейчас, считает он, крайне сомнительным является завершение войны в 2023 году.

"В 2023 году война точно не закончится, есть сомнения, что она закончится и в 2024 году. Скорее всего, в 2024 году она перейдет в свой завершающий этап, но непосредственно не закончится. Что касается того, какими могут быть границы после окончания войны – это границы исключительно 1991 года. Все остальное, по состоянию на 2014 год – это не границы, это – линия фронта. Если мы сейчас (во время этой войны. – Ред.) не выйдем на границы 1991 года, то мы никогда на них не выйдем. У нас только сейчас есть такая возможность", – убежден военный эксперт.

Впрочем, вариант внезапного завершения войны тоже не стоит полностью отвергать. В частности, такое развитие событий может быть связано с Крымом.

"Это (внезапное завершение войны. – Ред.) может быть связано с несколькими моментами. Например, это может быть связано с тем, что россияне будут вынуждены бежать с полуострова Крым. Это может стать переломным моментом, а в Донецкой и Луганской области не будет смысла удерживать свои позиции", – считает Коваленко.

Если украинское контрнаступление на Запорожье будет успешным, это, с высокой вероятностью, повлечет за собой "цепную реакцию": фронт у россиян посыплется и на других направлениях, где сейчас ведутся бои. А это откроет предпосылки для дальнейшего освобождения Крыма.

"Фронт – это разные плацдармы. Например, если мы сейчас освобождаем Токмак, то 90% вероятности, что у оккупантов в Запорожской области посыплется фронт. Если у них посыплется в Запорожской области, то аналогичной ситуация будет и на левобережье Херсонщины. А последнее даст ВСУ возможность выйти к временно оккупированному Крыму, это может произойти даже до конца 2023 года. Если такое произойдет, то в 2024 году начнется сценарий освобождения Крыма, он будет долгим, это факт, но если это освобождение произойдет, это может стать катализатором для более быстрого освобожденияЛуганщины и Донетчины. Может быть такая последовательность", – предположил Коваленко.

Однако рассчитывать на то, что война закончится быстро, не стоит. Не в последнюю очередь, потому, что Запад слишком медленно передает Украине необходимое для достижения серьезных успехов на фронте вооружение и технику.

"Могли бы быстрее, но имеем то, что имеем. Здесь и бюрократия, технические, технологические аспекты, финансовая составляющая. Когда мы получим самолеты F-16, то это будет безусловно достаточно серьезный вклад в ускорение и увеличение возможностей по освобождению наших территорий. Мы сможем наносить удары по сухопутным и даже морским целям. Это будет и усилением ПВО", – отметил он.

Коваленко не исключил, что до конца 2024 года Украина может войти в заключительную фазу войны.

"У нас еще много боевых задач, поэтому я не согласен с тем, что уже не будет активной фазы", – подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес объяснил, почему ВСУ важно освободить Крым. По его убеждению, пока временно оккупированный Крым не будет освобожден, Украина не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, в том числе из-за блокирования государством-агрессором судоходства в Черном море и экспорта из украинских портов продовольствия.

Ходжес также подверг критике сторонников территориальных уступок со стороны Украины.

"Я удивлен тем, сколько людей легкомысленно говорят: "Пусть они получат Крым ради мира". Во-первых, насколько же вы невежественны, если думаете, что это на самом деле их удовлетворит, или что Россия будет соблюдать какое-либо соглашение, или не будет прерывать судоходство, или делать другие действия, чтобы нанести ущерб экономике Украины", – заявил он.