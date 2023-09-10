Силы обороны продвигаются на нескольких направлениях: анализ ISW. Карта

Силы обороны Украины продолжают освобождать украинские территории на юге и востоке страны. Накануне, 9 сентября, они добились успехов на нескольких направлениях.

Видео дня

В частности, продвижение украинских войск зафиксировано вдоль админграницы между Донецкой и Запорожской областями, в районе Новопрокоповки, Вербового и Работино на Запорожье, под Бахмутом, также защитники есть и на оккупированной части Херсонщины. Об этом идет речь в аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

В ISW констатировали, что Украина накануне подтвердила наступление на Запорожье и в южной части Донецкой области, а также о продвижении к югу от Бахмута.

"На геолоцированных кадрах, опубликованных 9 сентября, видно, что украинские войска продвинулись к северо-западу от Новомайорского (18 км к юго-востоку от Великой Новоселки) вдоль границы между Донецкой и Запорожской областями, где, как утверждают российские источники, в последние дни боевые действия активизировались", – отмечено в аналитическом отчете.

При этом некоторые российские "военкоры" утверждали, что украинские войска продвинулись в районе Новодонецка (12 км к юго-востоку от Великой Новоселки) и к северо-востоку от Новомайорского, в то время как другие называли атаки ВСУ безуспешными.

Кроме того, в ISW с помощью геолоцирования опубликованных 9 сентября кадров, подтвердили продвижение украинских войск к северо-востоку и востоку от Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова) и к западу от Вербового (20 км к юго-востоку от Орехова) на западе Запорожской области.

Тем временем в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили о достижении успехов к югу от Работино на Запорожье.

При этом Генштаб Украины и Министерство обороны Великобритании заявили, что российские войска перебросили подразделения, в том числе элементы "элитных" воздушно-десантных формирований (ВДВ), в западную часть Запорожской области для замены деградировавших частей, действующих возле Работино. По данным украинских источников, в район Токмака россияне перебросили 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию.

"Использование некоторых наиболее боеспособных соединений российских вооруженных сил для ограниченных контратак на этом критическом участке фронта, вероятно, приведет к дальнейшему истощению этих соединений", – констатировали аналитики.

А вот о вероятных успехах украинской армии под Бахмутом заявил один из связанных с Кремлем "военных блогеров": он утверждал, что украинские войска вынудили российские войска отойти из Андреевки (9 км к юго-западу от Бахмута).

Также один из российских военных блогеров заявлял, что небольшие украинские группы высадились в на левом берегу Днепра на Херсонщине 8 сентября. Он утверждал, что украинский отряд из 12 человек высадился в восточной части Олешковского острова (к юго-востоку от Антоновки), а украинский отряд из 10 человек высадился в восточной части Олешковского острова (к юго-востоку от Антоновки) в районе Антоновского железнодорожного моста в Приднепровское в ночь на 8 сентября.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны удерживают инициативу на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, наступление на юге продолжается. За минувшие сутки, согласно данным оперативной сводки на утро 10 сентября, на линии фронта произошло 30 боестолкновений.