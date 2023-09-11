Зеленский: если мы надавим на оккупантов с юга, они побегут

Президент Владимир Зеленский заявил, что даже незначительный прогресс на поле боя имеет огромное значение для Украины. Он уверен, что Силам обороны необходимо надавить на российских оккупантов на юге, и тогда они побегут с этого и других направлений на передовой.

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Об этом глава государства сказал в интервью изданию The Economist. Зеленский убежден, что большой прорыв украинской армии на фронте еще может произойти.

"Сейчас у нас есть движение. Это важно", – подчеркнул президент.

Он отметил, что защитникам Украины удалось прорвали первую из трех основных оборонительных линий страны-агрессора России в Запорожской области. В то же время Зеленский подчеркнул, что большой прорыв еще впереди.

"Если мы надавим на них (российских оккупантов. – Ред.) с юга, они побегут", – подчеркнул украинский лидер.

Президент также отметил важность продолжения военной помощи для Украины от западных партнеров. Он сказал, что Запад не должен помочь России победить и не может прервать поставки оружия Киеву.

По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин еще не понимает, что в долгой войне он проиграет. Россия сама по себе очень хрупкая, сказал он.

"Потому что неважно, что его поддерживают 60% или 70% россиян. Нет, его экономика проиграет", – добавил глава государства.

Ранее Зеленский ответил западным критикам контрнаступления ВСУ на фронте. Он заявил, что продвижение украинских воинов на передовой двигается быстрее, чем новые санкции против России. Но чтобы освобождение наших территорий происходило быстрее, нужно, чтобы Украина получала от партнеров более мощного дальнобойного оружия.

Накануне глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что осень и ухудшение погодных условий не станет преградой для украинского контрнаступления. Оно продолжится, несмотря на холод и дожди, хотя они и усложнят для украинских воинов освобождение родной земли.

В то же время в США предполагают, что погода, позволяющая продолжать наступление, будет сохраняться еще месяц-полтора.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство украинцев верит в то, что Вооруженным силам Украины удастся освободить все оккупированные территории. При этом многие опрошенные не согласны с идеей проведения переговоров с Россией.