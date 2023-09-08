'Контрнаступление ВСУ двигается быстрее, чем новые санкции против России': Зеленский ответил западным критикам

Президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины двигается быстрее, чем новые санкции против России. Но чтобы освобождение наших территорий происходило быстрее, нужно, чтобы Украина получала от партнеров более мощного дальнобойного оружия.

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Такое заявление глава государства сделал во время панельной дискуссии на 18 встрече Ялтинской европейской стратегии "Будущее решается в Украине". Он подчеркнул, что инициатива на поле боя сейчас за Силами обороны.

"Важно, что наши воины идут вперед и что на нашей стороне инициатива. Мы не должны сравнивать то, что было вчера. Мы должны сравнивать, где все мы были в другой жизни – 24 февраля, когда было ощущение оккупации нашего государства. А сегодня мы уволили большую часть нашей территории", – сказал Зеленский.

По словам президента, он понимает желание людей как можно быстрее восстановить территориальную целостность Украины, поскольку мир и покой в нашем государстве и во всей Европе и мире будет тогда, когда будут деоккупированы все наши территории. Однако война, которую развязала Россия на территории Украины, сложна, и многие процессы замедляются.

"Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до предоставления оружия. Когда некоторые партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг? Мой ответ: сегодня наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты", – добавил он.

Глава государства пояснил, что партнеры не просто помогают Украине, но и поддерживают безопасность своих граждан, свободу и жизнь своих людей.

Он подчеркнул, что для ускорения контрнаступательных действий Украине нужна конкретная техника, в том числе современные истребители.

"Есть конкретные квадратные километры нашей земли, и каждый освобожденный метр – это человеческая жизнь… Чем дольше, тем больше людей страдает. Как влияет оружие? Конкретно и непосредственно, без абстракций и риторик. Есть конкретное влияние конкретного оружия. Что оно мощнее, дальнобойнее, то скорее идет контрнаступление. Восстановление нашей территории. Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление", – резюмировал Зеленский.

Следует отметить, что Силы обороны Украины добились определенных успехов на Мелитопольском направлении (Запорожская область), есть продвижение вперед, но наши воины еще должны закрепиться на позициях. Контрнаступление защитников страны на юге продолжается.

Экс-спецпредставитель Государственного департамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер выразил мнение, что контрнаступление Сил обороны проводится "методически и успешно". Он отметил, что не сомневается, что наша страна победит.

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