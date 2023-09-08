Волкер: контрнаступление ВСУ происходит методически и хорошо

Экс-спецпредставитель Государственного департамента Соединенных Штатов по Украине, Курт Волкер, выразил мнение, что контрнаступление Сил обороны проводится "методично и успешно". Он отметил, что не сомневается в том, что наша страна победит.

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Об этом американский дипломат рассказал в интервью изданию "Суспільне". Волкер добавил, что критика темпов контрнаступления неоправданна.

"То, что сделала Украина, я считаю достаточно успешным, – вывела из строя российские линии поставок, боеприпасов, топлива, продовольствия. Мосты, дороги. Это делает все более сложным для РФ содержание своих войск, проведение ротации", – сказал Волкер.

Бывший спецпредставитель Государственного департамента отметил, что на нескольких фронтовых участках существует давление, и России приходится оборонять большую территорию, что мешает ей сосредотачивать свои силы на определенных участках.

"Украина очень осторожно относится к защите своих солдат, поэтому очень методично и медленно проходит через минные поля, чтобы не потерять бойцов. Даже при этих обстоятельствах они продвинулись на несколько километров и преодолели некоторые из первых линий обороны. И я думаю, что мы увидим продолжение этой тенденции", – подчеркнул дипломат.

Волкер добавил, что критика темпов контрнаступления неоправданна, наоборот — украинские войска продвигаются "методически и хорошо".

"Украина добивается успеха при очень сложных обстоятельствах, без воздушного прикрытия, без артиллерийских систем наибольшей дальности, которые мы могли бы предоставить, и делая это осторожно, чтобы сохранить жизнь. Это действительно очень впечатляет. Я не сомневаюсь, что Украина способна победить", — подытожил бывший спецпредставитель Государственного департамента.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны сообщил, что легкая пехота украинских подразделений продвинулась к позициям по противотанковым рвам и "зубам дракона", которые составляют нынешний оборонительный рубеж оккупантов в западной части Запорожской области.

– Западные аналитики показали карты вражеских укреплений, через которые приходится прорываться защитникам Украины.

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