"Есть вещи, которые мы не можем говорить": ВСУ имеют определенные успехи на Мелитопольском направлении, – Маляр

Силы обороны Украины достигли определенных успехов на Мелитопольском направлении (Запорожская область), есть продвижение вперед, но нашим воинам еще предстоит закрепиться на позициях. Контрнаступление защитников страны на юге продолжается.

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Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она выступила в прямом эфире телемарафона "Єдині новини" вечером 7 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Замминистра сообщила, что боевые действия продолжаются в районе Работино Токмакского района.

"Есть вещи, которые мы не можем говорить, но там тоже живо и есть определенные успехи. И когда Вооруженные силы закрепятся, то можно будет уже сказать публично", – отметила представительница МО.

По ее словам, главное, что нужно понимать, это что наступательные действия на юге продолжаются "в том ритме, в котором это запланировано Вооруженными силами и в котором позволяет эта обстановка".

Как писал OBOZREVATEL:

– За прошедшие сутки (7 сентября) на фронте в Украине произошло 39 боевых столкновений, заявили в Генеральном штабе ВСУ.

– Воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, в частности, южнее Работино. Детали о ситуации на передовой можно узнать в официальной сводке ГШ ВС Украины по ссылке.

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