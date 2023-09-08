ВСУ ведут наступление на Мелитопольском направлении, за сутки уничтожен состав БК врага и два ЗРК – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 39 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Наши защитники продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и преуспели в районе южнее Роботиного.

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Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 8 сентября. Отмечается, что украинские воины снова проредили вражескую армию в живой силе и вооружении.

В частности, наша авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов и их техники, а также поразила позиции ЗРК противника. Еще по двум таким комплексам отработали подразделения ракетных войск и артиллерии. Они также уничтожили 1 склад боеприпасов, 6 артиллерийских средств и 2 пункта управления.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 7 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 46 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки, Сального Черниговской области, Сум, Грабовского, Старикового Сумской области, Гранового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, это, в частности, Турья, Блешня Черниговской области, Казачье, Угроиды, Грабовское Сумской области и Уды, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Гатище, Огурцово Харьковской области.

На Купянском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе Синьковки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кучеровка, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области, западнее Дибровы, Спорного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Спорное, Раздолевка, Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районах Орехово-Васильевки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар недалеко от Майорска Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Нью-Йорк, Северное Донецкой области. В результате штурмовых действий Силы обороны добились частичного успеха к югу от Бахмута, где вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении противник неудачно атаковал в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Так, за прошедшие сутки здесь наши воины отбили более 10 атак врага. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе южнее Пречистовки. Враг нанес авиационный удар у Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Золотой Нивы, Роботиного, Новоданиловки и Омельника Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенны пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Левадное, Малая Токмачка, Пятихатки, Роботино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар недалеко от Казацкого. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Огромное, Томина Балка Херсонской области.

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